Губернатор Гусев: БПЛА ликвидированы над Воронежем, пострадавших нет

В ночь на 4 августа силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Воронежем, жертв и ущерба инфраструктуре зафиксировано не было. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил глава области в своем официальном telegram-канале.
В эту же ночь три воздушные цели были уничтожены средствами ПВО над морем возле Севастополя. В районе Парка Победы к береговой линии прибило еще один беспилотник, который был предварительно заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. Территория оцеплена, на месте работают специалисты правоохранительных органов и профильных ведомств, которые проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и установлению обстоятельств происшествия.
URA.RU запускает онлайн-трансляцию событий, связанных с атаками беспилотников в российских регионах. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных от официальных источников и экстренных служб.
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