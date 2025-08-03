03 августа 2025

Губернатор Гусев: БПЛА ликвидированы над Воронежем, пострадавших нет

© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА атакуют Россию
БПЛА атакуют Россию Фото:

В ночь на 4 августа силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Воронежем, жертв и ущерба инфраструктуре зафиксировано не было. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил глава области в своем официальном telegram-канале.

В эту же ночь три воздушные цели были уничтожены средствами ПВО над морем возле Севастополя. В районе Парка Победы к береговой линии прибило еще один беспилотник, который был предварительно заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. Территория оцеплена, на месте работают специалисты правоохранительных органов и профильных ведомств, которые проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и установлению обстоятельств происшествия.

URA.RU запускает онлайн-трансляцию событий, связанных с атаками беспилотников в российских регионах. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных от официальных источников и экстренных служб.

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В ночь на 4 августа силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Воронежем, жертв и ущерба инфраструктуре зафиксировано не было. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил глава области в своем официальном telegram-канале. В эту же ночь три воздушные цели были уничтожены средствами ПВО над морем возле Севастополя. В районе Парка Победы к береговой линии прибило еще один беспилотник, который был предварительно заглушен средствами радиоэлектронной борьбы. Территория оцеплена, на месте работают специалисты правоохранительных органов и профильных ведомств, которые проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и установлению обстоятельств происшествия. URA.RU запускает онлайн-трансляцию событий, связанных с атаками беспилотников в российских регионах. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных от официальных источников и экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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