03 августа 2025

В Пензенской области ограничен мобильный интернет из-за атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за угрозы дронов в Пензенской области ограничили связь
Из-за угрозы дронов в Пензенской области ограничили связь Фото:

В Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. В регионе введен режим «Беспилотная опасность» для обеспечения безопасности населения. Об этом сообщил губернатор Андрей Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал губернатор Андрей Мельниченко в своем telegram-канале. 

Помимо Пензенской области, угрозу атаки дронов объявили также в Воронежской, Рязанской и Ростовской областях. Над Воронежем силы ПВО сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Режим «Беспилотная опасность» в Пензенской области уже вводился ранее — 26 июля об этом сообщал губернатор Олег Мельниченко, отмечая, что меры необходимы для безопасности жителей на фоне угрозы атак дронов. Тогда также ограничивали работу мобильного интернета, а экстренные службы работали в усиленном режиме. Подобные ограничения ранее вводились и в других регионах, где фиксировались попытки атак беспилотников.

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В Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. В регионе введен режим «Беспилотная опасность» для обеспечения безопасности населения. Об этом сообщил губернатор Андрей Мельниченко. «На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал губернатор Андрей Мельниченко в своем telegram-канале.  Помимо Пензенской области, угрозу атаки дронов объявили также в Воронежской, Рязанской и Ростовской областях. Над Воронежем силы ПВО сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим «Беспилотная опасность» в Пензенской области уже вводился ранее — 26 июля об этом сообщал губернатор Олег Мельниченко, отмечая, что меры необходимы для безопасности жителей на фоне угрозы атак дронов. Тогда также ограничивали работу мобильного интернета, а экстренные службы работали в усиленном режиме. Подобные ограничения ранее вводились и в других регионах, где фиксировались попытки атак беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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