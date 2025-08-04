В Одессе прогремели взрывы на фоне тревоги

В Одессе произошла череда взрывов
В Одессе снова зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе снова слышны взрывы», — написал telegram-канал «Общественного». Ранее телеканал, ссылаясь на мэра Геннадия Труханова, информировал о произошедших в городе взрывах. С 1:30 по московскому времени в Одессе объявлен сигнал воздушной тревоги.
Ночью 4 августа в Краснодарском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Это связано с возможной угрозой падения беспилотных летательных аппаратов.
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