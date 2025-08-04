В Одессе прогремели взрывы на фоне тревоги

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В Одессе произошла череда взрывов
В Одессе произошла череда взрывов Фото:

В Одессе снова зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе снова слышны взрывы», — написал telegram-канал «Общественного». Ранее телеканал, ссылаясь на мэра Геннадия Труханова, информировал о произошедших в городе взрывах. С 1:30 по московскому времени в Одессе объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ночью 4 августа в Краснодарском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Это связано с возможной угрозой падения беспилотных летательных аппаратов.

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В Одессе снова зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Одессе снова слышны взрывы», — написал telegram-канал «Общественного». Ранее телеканал, ссылаясь на мэра Геннадия Труханова, информировал о произошедших в городе взрывах. С 1:30 по московскому времени в Одессе объявлен сигнал воздушной тревоги. Ночью 4 августа в Краснодарском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Это связано с возможной угрозой падения беспилотных летательных аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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