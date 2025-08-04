ТАСС: силовики выяснили персональные данные начальника СБУ по Сумской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики узнали личные данные начальника СБУ по Сумской области
Силовики узнали личные данные начальника СБУ по Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силовые структуры получили доступ к личным данным руководителя управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Сумской области Олега Красношапки.Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Силовики узнали персональные данные начальника СБУ по Сумской области Олега Красношапки», — приводит ТАСС слова источника. Сведения могут быть использованы для установления контактов Красношапки и анализа его перемещений.

Ранее российские силовые структуры уже получали аналогичные данные о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе, включая их адреса и персональную информацию. Тогда сообщалось, что российские военные начали отслеживать местоположение сотрудников ТЦК по всей Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силовые структуры получили доступ к личным данным руководителя управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Сумской области Олега Красношапки.Об этом рассказали в российских силовых структурах. «Силовики узнали персональные данные начальника СБУ по Сумской области Олега Красношапки», — приводит ТАСС слова источника. Сведения могут быть использованы для установления контактов Красношапки и анализа его перемещений. Ранее российские силовые структуры уже получали аналогичные данные о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе, включая их адреса и персональную информацию. Тогда сообщалось, что российские военные начали отслеживать местоположение сотрудников ТЦК по всей Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...