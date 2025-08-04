Верховный суд утвердил право требовать деньги за строительные дефекты

Российский Верховный суд признал за правопреемниками, включая организации, право требовать от застройщиков возмещения компенсации за строительные недостатки. Застройщики теперь несут ответственность за устранение дефектов не только перед первоначальными владельцами недвижимости, но и перед последующими покупателями. Нововведение распространяется на случаи, когда доказано, что жилье приобреталось для личного пользования, а не для осуществления коммерческой деятельности. Об этом сообщили «Известия».
«Верховный суд впервые четко обозначил: пятилетний гарантийный срок действует с момента передачи объекта. Он распространяется на всех последующих собственников в случае, если жилье было куплено для личных нужд, а не для бизнеса», — пишут «Известия».
Согласно решению Верховного суда, право на защиту интересов сохраняется за собственником или его правопреемником даже в случае подачи иска к застройщику по истечении гарантийного срока, сообщает издание. Здесь действует условие — недостаток должен быть выявлен в период действия гарантии.
Отдельно эксперты указывают на то, что заказчикам и их правопреемникам необходимо документировать момент и условия выявления строительных дефектов. Делать это нужно с особой внимательностью, поскольку процедуры приемки и надлежащее оформление обнаруженных недостатков станут решающими доказательствами для успешного разрешения споров в суде.
Как ранее писало URA.RU, минстрой намерен ввести более строгие требования к процессу приемки новых жилых домов. В частности, специалисты, отвечающие за выявление недостатков в отделке зданий, в перспективе должны будут иметь профильное специальное образование.
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