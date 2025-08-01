Что нужно знать россиянам при аренде квартиры: возможные льготы и важные моменты

Мишустин поручил разработать льготы на аренду жилья для молодых семей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перед арендой жилья важно убедиться в надежности собственники
Перед арендой жилья важно убедиться в надежности собственники Фото:

В России могут появиться новые льготы для молодых семей, арендующих жилье. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать меры поддержки для них до 1 ноября.

Кроме того, партия «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект, согласно которому семьи с одним ребенком смогут получать 50% компенсации арендной платы, с двумя — 70%, а с тремя и более — до 100%. При этом претендовать на субсидию смогут только нуждающиеся граждане до 36 лет.

Арендуя жилье на длительный срок, важно тщательно проверить документы собственника, состояние квартиры и условия договора. Эксперты рекомендуют удостовериться в исправности сантехники, электрики и бытовой техники, а также зафиксировать все детали в акте приема-передачи. Подробнее о новых льготах и правилах безопасной аренды — в материале URA.RU.

Какие льготы планируется ввести при аренде жилья в РФ

В России намерены поддержать молодые семьи с детьми, предоставив им льготы на аренду жилья
В России намерены поддержать молодые семьи с детьми, предоставив им льготы на аренду жилья
Фото:

Михаил Мишустин поручил Министерству финансов, Министерству строительства и госкорпорации «ДОМ.РФ» до 1 ноября рассмотреть возможность предоставления льгот на аренду жилья молодым семьям. Итоги работы должны быть представлены в правительство до 1 ноября 2025 года.

Компенсация в 50% за аренду: кому положена 

Молодые семьи с детьми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получать ежемесячную компенсацию части расходов на аренду жилья. Соответствующий законопроект намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

Согласно инициативе, компенсация составит 50% расходов для семей с одним ребенком, 70% — с двумя, а при наличии трех и более детей может покрываться вся сумма. Претендовать на поддержку смогут граждане РФ, если оба родителя младше 36 лет и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий или не имеют собственного жилья.

Что нужно знать при аренде жилья на длительный срок в 2025 году 

Список документов, которые необходимо заранее проверить 

Перед подписанием договора аренды важно удостовериться в надежности владельца квартиры. Для этого следует запросить оригиналы документов, подтверждающих право собственности: свидетельство о собственности, договор дарения, купли-продажи, наследования или приватизации. Предъявление только копий должно вызвать настороженность, так как их легко подделать, отмечает управляющий партнер «ЛЕГЕС БЮРО» и член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Чтобы снизить риск мошенничества, рекомендуется посмотреть выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) или свидетельство о государственной регистрации права собственности. При сомнениях в подлинности документов можно попросить собственника заказать электронную выписку из ЕГРН при вас — это бесплатно и занимает несколько минут. С 2023 года самостоятельно проверить сведения о владельцах квартиры невозможно.

Необходимо также уточнить количество собственников: если их несколько, договор должны подписывать все либо один человек по доверенности от остальных. В случае если квартира приобретена в браке и оформлена на одного из супругов без брачного договора, потребуется согласие второго супруга. Лучше всего, если у квартиры только один собственник — тогда в договоре участвуют лишь две стороны. Если же владельцев несколько, необходимо получить подписи всех собственников.

Что необходимо проверить в квартире перед съемом: список 

Перед арендой жилья следует проверить работоспособность розеток
Перед арендой жилья следует проверить работоспособность розеток
Фото:

Сантехника

Проверьте работоспособность кранов, шланга стиральной машины, бачка унитаза и других сантехнических устройств. Убедитесь в отсутствии протечек, плесени и следов сырости. Вода из раковин и ванны должна свободно уходить.

Розетки

Возьмите с собой зарядное устройство и проверьте все розетки на работоспособность. Если есть неисправные, обсудите их замену с владельцем. Оцените, удобно ли расположены розетки и хватает ли их количества.

Окна и двери

Убедитесь, что окна и двери открываются и закрываются без усилий, а ручки и замки исправны. В старых домах проверьте рамы на наличие щелей и сквозняков. Если до вас здесь жили другие арендаторы, согласуйте с собственником замену замков.

Мебель

Перед заключением договора лучше убедиться в исправности бытовой техники
Перед заключением договора лучше убедиться в исправности бытовой техники
Фото:

Проверьте состояние мебели: шкафы должны быть исправны, диван легко раскладываться. При обнаружении поломок обсудите их устранение или замену. Зафиксируйте состояние мебели в договоре или акте приема-передачи.

Бытовая техника

Проверьте исправность холодильника, плиты, стиральной машины и другой техники. Попросите владельца включить приборы для проверки. Согласуйте порядок действий в случае поломки техники и пропишите это в договоре.

Интернет

Если интернет уже подключен, получите у собственника данные для оплаты и управления услугой. Если доступа нет — выберите провайдера самостоятельно, для подключения потребуется только паспорт.

Необходимо проверить паспорт собственника

При заключении долгосрочного договора аренды квартиры необходимо запросить у арендодателя оригинал паспорта и сверить его данные с документами на жилье. Рекомендуется также получить выписку из ЕГРН и удостовериться, что сведения о собственнике совпадают с представленными данными. Несовпадение информации может указывать на то, что договор предлагает заключить не владелец, а другое лицо, что должно насторожить. Долгосрочный договор аренды следует подписывать только с собственником.

Для проверки добросовестности арендодателя также стоит попросить паспорт и СНИЛС. Если интересы собственника представляет другое лицо, у него должна быть нотариально заверенная доверенность или посреднический договор. Следует убедиться в актуальности доверенности и наличии у представителя полномочий на заключение договора аренды.

Что должно быть в договоре аренды на длительный срок

При заключении договора аренды рекомендуется ответственно подойти к его оформлению, по возможности привлекая юриста. Унифицированной формы документа не существует, однако обязательными являются следующие сведения:

  • полные паспортные данные арендатора и собственника;
  • подробное описание квартиры (адрес, площадь, правовой статус);
  • сумма и порядок оплаты, включая условия возврата или удержания залога;
  • распределение расходов по коммунальным услугам.

В договоре также следует зафиксировать права и обязанности сторон, условия расторжения соглашения и возможные индивидуальные договоренности (например, о запрете курения или особенностях внесения залога). Расходы на коммунальные услуги могут быть включены в арендную плату либо оплачиваться арендатором отдельно. При неудовлетворительном состоянии жилья допустимо согласовать проведение ремонта за счет платы за аренду.

Существенные условия (стоимость, сроки платежей, порядок пользования и возврата квартиры) фиксируются в договоре и акте приема-передачи, где отражается фактическое состояние помещения и имущества. Составить договор можно самостоятельно по образцу, либо обратившись за помощью к юристу.

Эксперты рекомендуют подробно описывать все характеристики объекта и условия аренды, указывать возможность изменения платы, устанавливать порядок внесения платежей (желательно — безналичным способом), а также регламентировать ответственность сторон и условия доступа собственника в квартиру. При сдаче квартиры с мебелью и техникой их перечень и состояние также должны быть зафиксированы в акте приема-передачи.

Зачем нужны приложения к договору

Важно также оформить акт приема-передачи квартиры с перечнем всех дефектов
Важно также оформить акт приема-передачи квартиры с перечнем всех дефектов
Фото:

К основному договору обычно прилагаются дополнительные документы, такие как опись имущества, в которую, как правило, включают только самые ценные предметы. Необходимо убедиться, что опись соответствует фактическому состоянию имущества на момент подписания договора.

Например, если в документе указано, что холодильник исправен, а на самом деле он не работает должным образом, следует потребовать внесения корректировок — иначе расходы на ремонт могут быть возложены на арендатора. Также важен акт приема-передачи квартиры с перечнем всех обнаруженных дефектов: если, например, при заселении зафиксирован поврежденный плинтус, арендодатель не сможет вычесть стоимость его ремонта из страхового депозита при выезде.

Что важно учесть при оплате

Условия оплаты фиксируются в договоре аренды, где указывается и способ передачи средств — наличный или безналичный. При оплате наличными необходимо оформить расписку о получении денег в двух экземплярах с обязательным указанием паспортных данных сторон, периода и суммы платежа (прописью и цифрами), а также валюты. Одна расписка остается у арендатора, так как копии юридической силы не имеют. Расписка действительна в течение трех лет. В случае оплаты через банк или почтовый перевод рекомендуется сохранять квитанции и другие документы, подтверждающие расчеты с арендодателем, в надежном месте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России могут появиться новые льготы для молодых семей, арендующих жилье. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать меры поддержки для них до 1 ноября. Кроме того, партия «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект, согласно которому семьи с одним ребенком смогут получать 50% компенсации арендной платы, с двумя — 70%, а с тремя и более — до 100%. При этом претендовать на субсидию смогут только нуждающиеся граждане до 36 лет. Арендуя жилье на длительный срок, важно тщательно проверить документы собственника, состояние квартиры и условия договора. Эксперты рекомендуют удостовериться в исправности сантехники, электрики и бытовой техники, а также зафиксировать все детали в акте приема-передачи. Подробнее о новых льготах и правилах безопасной аренды — в материале URA.RU. Какие льготы планируется ввести при аренде жилья в РФ Михаил Мишустин поручил Министерству финансов, Министерству строительства и госкорпорации «ДОМ.РФ» до 1 ноября рассмотреть возможность предоставления льгот на аренду жилья молодым семьям. Итоги работы должны быть представлены в правительство до 1 ноября 2025 года. Компенсация в 50% за аренду: кому положена  Молодые семьи с детьми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получать ежемесячную компенсацию части расходов на аренду жилья. Соответствующий законопроект намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Согласно инициативе, компенсация составит 50% расходов для семей с одним ребенком, 70% — с двумя, а при наличии трех и более детей может покрываться вся сумма. Претендовать на поддержку смогут граждане РФ, если оба родителя младше 36 лет и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий или не имеют собственного жилья. Что нужно знать при аренде жилья на длительный срок в 2025 году  Список документов, которые необходимо заранее проверить  Перед подписанием договора аренды важно удостовериться в надежности владельца квартиры. Для этого следует запросить оригиналы документов, подтверждающих право собственности: свидетельство о собственности, договор дарения, купли-продажи, наследования или приватизации. Предъявление только копий должно вызвать настороженность, так как их легко подделать, отмечает управляющий партнер «ЛЕГЕС БЮРО» и член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Чтобы снизить риск мошенничества, рекомендуется посмотреть выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) или свидетельство о государственной регистрации права собственности. При сомнениях в подлинности документов можно попросить собственника заказать электронную выписку из ЕГРН при вас — это бесплатно и занимает несколько минут. С 2023 года самостоятельно проверить сведения о владельцах квартиры невозможно. Необходимо также уточнить количество собственников: если их несколько, договор должны подписывать все либо один человек по доверенности от остальных. В случае если квартира приобретена в браке и оформлена на одного из супругов без брачного договора, потребуется согласие второго супруга. Лучше всего, если у квартиры только один собственник — тогда в договоре участвуют лишь две стороны. Если же владельцев несколько, необходимо получить подписи всех собственников. Что необходимо проверить в квартире перед съемом: список  Сантехника Проверьте работоспособность кранов, шланга стиральной машины, бачка унитаза и других сантехнических устройств. Убедитесь в отсутствии протечек, плесени и следов сырости. Вода из раковин и ванны должна свободно уходить. Розетки Возьмите с собой зарядное устройство и проверьте все розетки на работоспособность. Если есть неисправные, обсудите их замену с владельцем. Оцените, удобно ли расположены розетки и хватает ли их количества. Окна и двери Убедитесь, что окна и двери открываются и закрываются без усилий, а ручки и замки исправны. В старых домах проверьте рамы на наличие щелей и сквозняков. Если до вас здесь жили другие арендаторы, согласуйте с собственником замену замков. Мебель Проверьте состояние мебели: шкафы должны быть исправны, диван легко раскладываться. При обнаружении поломок обсудите их устранение или замену. Зафиксируйте состояние мебели в договоре или акте приема-передачи. Бытовая техника Проверьте исправность холодильника, плиты, стиральной машины и другой техники. Попросите владельца включить приборы для проверки. Согласуйте порядок действий в случае поломки техники и пропишите это в договоре. Интернет Если интернет уже подключен, получите у собственника данные для оплаты и управления услугой. Если доступа нет — выберите провайдера самостоятельно, для подключения потребуется только паспорт. Необходимо проверить паспорт собственника При заключении долгосрочного договора аренды квартиры необходимо запросить у арендодателя оригинал паспорта и сверить его данные с документами на жилье. Рекомендуется также получить выписку из ЕГРН и удостовериться, что сведения о собственнике совпадают с представленными данными. Несовпадение информации может указывать на то, что договор предлагает заключить не владелец, а другое лицо, что должно насторожить. Долгосрочный договор аренды следует подписывать только с собственником. Для проверки добросовестности арендодателя также стоит попросить паспорт и СНИЛС. Если интересы собственника представляет другое лицо, у него должна быть нотариально заверенная доверенность или посреднический договор. Следует убедиться в актуальности доверенности и наличии у представителя полномочий на заключение договора аренды. Что должно быть в договоре аренды на длительный срок При заключении договора аренды рекомендуется ответственно подойти к его оформлению, по возможности привлекая юриста. Унифицированной формы документа не существует, однако обязательными являются следующие сведения: В договоре также следует зафиксировать права и обязанности сторон, условия расторжения соглашения и возможные индивидуальные договоренности (например, о запрете курения или особенностях внесения залога). Расходы на коммунальные услуги могут быть включены в арендную плату либо оплачиваться арендатором отдельно. При неудовлетворительном состоянии жилья допустимо согласовать проведение ремонта за счет платы за аренду. Существенные условия (стоимость, сроки платежей, порядок пользования и возврата квартиры) фиксируются в договоре и акте приема-передачи, где отражается фактическое состояние помещения и имущества. Составить договор можно самостоятельно по образцу, либо обратившись за помощью к юристу. Эксперты рекомендуют подробно описывать все характеристики объекта и условия аренды, указывать возможность изменения платы, устанавливать порядок внесения платежей (желательно — безналичным способом), а также регламентировать ответственность сторон и условия доступа собственника в квартиру. При сдаче квартиры с мебелью и техникой их перечень и состояние также должны быть зафиксированы в акте приема-передачи. Зачем нужны приложения к договору К основному договору обычно прилагаются дополнительные документы, такие как опись имущества, в которую, как правило, включают только самые ценные предметы. Необходимо убедиться, что опись соответствует фактическому состоянию имущества на момент подписания договора. Например, если в документе указано, что холодильник исправен, а на самом деле он не работает должным образом, следует потребовать внесения корректировок — иначе расходы на ремонт могут быть возложены на арендатора. Также важен акт приема-передачи квартиры с перечнем всех обнаруженных дефектов: если, например, при заселении зафиксирован поврежденный плинтус, арендодатель не сможет вычесть стоимость его ремонта из страхового депозита при выезде. Что важно учесть при оплате Условия оплаты фиксируются в договоре аренды, где указывается и способ передачи средств — наличный или безналичный. При оплате наличными необходимо оформить расписку о получении денег в двух экземплярах с обязательным указанием паспортных данных сторон, периода и суммы платежа (прописью и цифрами), а также валюты. Одна расписка остается у арендатора, так как копии юридической силы не имеют. Расписка действительна в течение трех лет. В случае оплаты через банк или почтовый перевод рекомендуется сохранять квитанции и другие документы, подтверждающие расчеты с арендодателем, в надежном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...