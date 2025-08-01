Что нужно знать россиянам при аренде квартиры: возможные льготы и важные моменты

В России могут появиться новые льготы для молодых семей, арендующих жилье. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать меры поддержки для них до 1 ноября.
Кроме того, партия «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект, согласно которому семьи с одним ребенком смогут получать 50% компенсации арендной платы, с двумя — 70%, а с тремя и более — до 100%. При этом претендовать на субсидию смогут только нуждающиеся граждане до 36 лет.
Арендуя жилье на длительный срок, важно тщательно проверить документы собственника, состояние квартиры и условия договора. Эксперты рекомендуют удостовериться в исправности сантехники, электрики и бытовой техники, а также зафиксировать все детали в акте приема-передачи. Подробнее о новых льготах и правилах безопасной аренды — в материале URA.RU.
Какие льготы планируется ввести при аренде жилья в РФ
Михаил Мишустин поручил Министерству финансов, Министерству строительства и госкорпорации «ДОМ.РФ» до 1 ноября рассмотреть возможность предоставления льгот на аренду жилья молодым семьям. Итоги работы должны быть представлены в правительство до 1 ноября 2025 года.
Компенсация в 50% за аренду: кому положена
Молодые семьи с детьми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получать ежемесячную компенсацию части расходов на аренду жилья. Соответствующий законопроект намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».
Согласно инициативе, компенсация составит 50% расходов для семей с одним ребенком, 70% — с двумя, а при наличии трех и более детей может покрываться вся сумма. Претендовать на поддержку смогут граждане РФ, если оба родителя младше 36 лет и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий или не имеют собственного жилья.
Что нужно знать при аренде жилья на длительный срок в 2025 году
Список документов, которые необходимо заранее проверить
Перед подписанием договора аренды важно удостовериться в надежности владельца квартиры. Для этого следует запросить оригиналы документов, подтверждающих право собственности: свидетельство о собственности, договор дарения, купли-продажи, наследования или приватизации. Предъявление только копий должно вызвать настороженность, так как их легко подделать, отмечает управляющий партнер «ЛЕГЕС БЮРО» и член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Чтобы снизить риск мошенничества, рекомендуется посмотреть выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) или свидетельство о государственной регистрации права собственности. При сомнениях в подлинности документов можно попросить собственника заказать электронную выписку из ЕГРН при вас — это бесплатно и занимает несколько минут. С 2023 года самостоятельно проверить сведения о владельцах квартиры невозможно.
Необходимо также уточнить количество собственников: если их несколько, договор должны подписывать все либо один человек по доверенности от остальных. В случае если квартира приобретена в браке и оформлена на одного из супругов без брачного договора, потребуется согласие второго супруга. Лучше всего, если у квартиры только один собственник — тогда в договоре участвуют лишь две стороны. Если же владельцев несколько, необходимо получить подписи всех собственников.
Что необходимо проверить в квартире перед съемом: список
Сантехника
Проверьте работоспособность кранов, шланга стиральной машины, бачка унитаза и других сантехнических устройств. Убедитесь в отсутствии протечек, плесени и следов сырости. Вода из раковин и ванны должна свободно уходить.
Розетки
Возьмите с собой зарядное устройство и проверьте все розетки на работоспособность. Если есть неисправные, обсудите их замену с владельцем. Оцените, удобно ли расположены розетки и хватает ли их количества.
Окна и двери
Убедитесь, что окна и двери открываются и закрываются без усилий, а ручки и замки исправны. В старых домах проверьте рамы на наличие щелей и сквозняков. Если до вас здесь жили другие арендаторы, согласуйте с собственником замену замков.
Мебель
Проверьте состояние мебели: шкафы должны быть исправны, диван легко раскладываться. При обнаружении поломок обсудите их устранение или замену. Зафиксируйте состояние мебели в договоре или акте приема-передачи.
Бытовая техника
Проверьте исправность холодильника, плиты, стиральной машины и другой техники. Попросите владельца включить приборы для проверки. Согласуйте порядок действий в случае поломки техники и пропишите это в договоре.
Интернет
Если интернет уже подключен, получите у собственника данные для оплаты и управления услугой. Если доступа нет — выберите провайдера самостоятельно, для подключения потребуется только паспорт.
Необходимо проверить паспорт собственника
При заключении долгосрочного договора аренды квартиры необходимо запросить у арендодателя оригинал паспорта и сверить его данные с документами на жилье. Рекомендуется также получить выписку из ЕГРН и удостовериться, что сведения о собственнике совпадают с представленными данными. Несовпадение информации может указывать на то, что договор предлагает заключить не владелец, а другое лицо, что должно насторожить. Долгосрочный договор аренды следует подписывать только с собственником.
Для проверки добросовестности арендодателя также стоит попросить паспорт и СНИЛС. Если интересы собственника представляет другое лицо, у него должна быть нотариально заверенная доверенность или посреднический договор. Следует убедиться в актуальности доверенности и наличии у представителя полномочий на заключение договора аренды.
Что должно быть в договоре аренды на длительный срок
При заключении договора аренды рекомендуется ответственно подойти к его оформлению, по возможности привлекая юриста. Унифицированной формы документа не существует, однако обязательными являются следующие сведения:
- полные паспортные данные арендатора и собственника;
- подробное описание квартиры (адрес, площадь, правовой статус);
- сумма и порядок оплаты, включая условия возврата или удержания залога;
- распределение расходов по коммунальным услугам.
В договоре также следует зафиксировать права и обязанности сторон, условия расторжения соглашения и возможные индивидуальные договоренности (например, о запрете курения или особенностях внесения залога). Расходы на коммунальные услуги могут быть включены в арендную плату либо оплачиваться арендатором отдельно. При неудовлетворительном состоянии жилья допустимо согласовать проведение ремонта за счет платы за аренду.
Существенные условия (стоимость, сроки платежей, порядок пользования и возврата квартиры) фиксируются в договоре и акте приема-передачи, где отражается фактическое состояние помещения и имущества. Составить договор можно самостоятельно по образцу, либо обратившись за помощью к юристу.
Эксперты рекомендуют подробно описывать все характеристики объекта и условия аренды, указывать возможность изменения платы, устанавливать порядок внесения платежей (желательно — безналичным способом), а также регламентировать ответственность сторон и условия доступа собственника в квартиру. При сдаче квартиры с мебелью и техникой их перечень и состояние также должны быть зафиксированы в акте приема-передачи.
Зачем нужны приложения к договору
К основному договору обычно прилагаются дополнительные документы, такие как опись имущества, в которую, как правило, включают только самые ценные предметы. Необходимо убедиться, что опись соответствует фактическому состоянию имущества на момент подписания договора.
Например, если в документе указано, что холодильник исправен, а на самом деле он не работает должным образом, следует потребовать внесения корректировок — иначе расходы на ремонт могут быть возложены на арендатора. Также важен акт приема-передачи квартиры с перечнем всех обнаруженных дефектов: если, например, при заселении зафиксирован поврежденный плинтус, арендодатель не сможет вычесть стоимость его ремонта из страхового депозита при выезде.
Что важно учесть при оплате
Условия оплаты фиксируются в договоре аренды, где указывается и способ передачи средств — наличный или безналичный. При оплате наличными необходимо оформить расписку о получении денег в двух экземплярах с обязательным указанием паспортных данных сторон, периода и суммы платежа (прописью и цифрами), а также валюты. Одна расписка остается у арендатора, так как копии юридической силы не имеют. Расписка действительна в течение трех лет. В случае оплаты через банк или почтовый перевод рекомендуется сохранять квитанции и другие документы, подтверждающие расчеты с арендодателем, в надежном месте.
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