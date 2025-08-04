Трамп раскрыл, что сделает после истечения срока ультиматум России

Трамп: Вашингтон намерен ввести более строгие санкции
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Трамп рассказал о действиях США, если перемирия на Украине не будет
Трамп рассказал о действиях США, если перемирия на Украине не будет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае, если к 8 августа, когда истекает срок предъявленного ультиматума, на территории Украины не будет установлено перемирие, Вашингтон намерен ввести более строгие санкции в отношении Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Санкции будут, но они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — ответил на вопрос президент о том, что произойдет если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута во время эфира на FoxNews.

Ранее Трамп предъявил России жесткие требования относительно прекращения боевых действий на территории Украины, пригрозив введением 100-процентных тарифов на импорт российских товаров и ограничениями для государств, приобретающих российскую нефть. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, президент США придерживается тактики двойственных заявлений: в отдельных выступлениях он резко осуждает действия России, однако спустя время высказывает поддержку российскому народу.

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В случае, если к 8 августа, когда истекает срок предъявленного ультиматума, на территории Украины не будет установлено перемирие, Вашингтон намерен ввести более строгие санкции в отношении Москвы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Санкции будут, но они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — ответил на вопрос президент о том, что произойдет если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута во время эфира на FoxNews. Ранее Трамп предъявил России жесткие требования относительно прекращения боевых действий на территории Украины, пригрозив введением 100-процентных тарифов на импорт российских товаров и ограничениями для государств, приобретающих российскую нефть. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, президент США придерживается тактики двойственных заявлений: в отдельных выступлениях он резко осуждает действия России, однако спустя время высказывает поддержку российскому народу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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