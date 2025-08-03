В аэропорту Челябинска на восемь часов задерживается вылет самолета в Сочи

В Челябинске в аэропорту имени Игоря Курчатова на восемь часов задерживается вылет рейса в Сочи, другой рейс отправился с задержкой в три часа. Также с опозданием в семь часов прибыл рейс из Москвы и задержан рейс до Санкт-Петербурга, говорится в данных онлайн-табло аэропорта. Расписание сбилось из-за атаки БПЛА.
«Вылет рейса СУ 2953 авиакомпании „Аэрофлот“ Челябинск — Сочи задерживается. Время вылета по расписанию — 02:00, расчетное время — 10:30», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта Курчатова. Сейчас идет регистрация на рейс.
Другой рейс — ДР 324 — авиакомпании «Победы» улетел в Сочи с задержкой в три часа — в 08:23, вместо 05:55. Также на два часа был задержан вылет самолета в Санкт-Петербург — с 05:35 до 06:23.
Что касается прилета, то огромная задержка по времени была у рейса СУ 1532 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы — с 00:30 до 07:05. Также с опозданием в семь часов в Челябинск прилетел рейс из Сочи СУ 2952.
Причиной сбоя в работе расписания стали ограничения, введенные Росавиацией накануне для обеспечения безопасности воздушных судов. Расписание планируется стабилизировать в течение двух дней.
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