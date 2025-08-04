Американский самолет упал в океан и разбился

Недалеко от пирса Оук-Айленд американский самолет упал в океан и разбился
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Недалеко от пирса Оук-Айленд самолет рухнул прямо в океан
Недалеко от пирса Оук-Айленд самолет рухнул прямо в океан Фото:

В американской Северной Каролине рядом с пляжем самолет упал в океан. Об этом пишет WECT. 

«Небольшой самолет разбился в океане недалеко от пирса Оук-Айленд около 7:30 вечера в субботу. На борту был только лоцман, которому оказали помощь на берегу с травмами, не опасными для жизни», — сказано в сообщении

Сообщается, что самолет был поднят и отбуксирован на берег. В момент происшествия спасатели находились поблизости на пляже, оперативно провели работы по спасению на воде и быстро эвакуировали пилота. Дальнейшее расследование обстоятельств инцидента передано Федеральному управлению гражданской авиации.

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В американской Северной Каролине рядом с пляжем самолет упал в океан. Об этом пишет WECT.  «Небольшой самолет разбился в океане недалеко от пирса Оук-Айленд около 7:30 вечера в субботу. На борту был только лоцман, которому оказали помощь на берегу с травмами, не опасными для жизни», — сказано в сообщении.  Сообщается, что самолет был поднят и отбуксирован на берег. В момент происшествия спасатели находились поблизости на пляже, оперативно провели работы по спасению на воде и быстро эвакуировали пилота. Дальнейшее расследование обстоятельств инцидента передано Федеральному управлению гражданской авиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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