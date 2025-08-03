В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вынесли приговор 15-летнему и 17-летнему подросткам, которые жестоко избили 12-летнего школьника и вымогали у него деньги. Им назначили по семь месяцев лишения свободы условно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Ленинский районный суд Нижнего Тагила, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на шесть месяцев», — пояснили там. Их признали виновными по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Банда подростков систематически избивала своих сверстников в заброшенном здании на улице Выйской в Нижнем Тагиле. Нападения снимали на камеру и требовали у пострадавших денег. Под проверку попали все участники банды. Доклад о расследовании дела требовал глава СКР Александр Бастрыкин.
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