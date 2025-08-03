03 августа 2025

В Нижнем Тагиле вынесли приговор малолетним вымогателям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков признали виновными по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ
Подростков признали виновными по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вынесли приговор 15-летнему и 17-летнему подросткам, которые жестоко избили 12-летнего школьника и вымогали у него деньги. Им назначили по семь месяцев лишения свободы условно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Ленинский районный суд Нижнего Тагила, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на шесть месяцев», — пояснили там. Их признали виновными по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Банда подростков систематически избивала своих сверстников в заброшенном здании на улице Выйской в Нижнем Тагиле. Нападения снимали на камеру и требовали у пострадавших денег. Под проверку попали все участники банды. Доклад о расследовании дела требовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вынесли приговор 15-летнему и 17-летнему подросткам, которые жестоко избили 12-летнего школьника и вымогали у него деньги. Им назначили по семь месяцев лишения свободы условно, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Ленинский районный суд Нижнего Тагила, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на шесть месяцев», — пояснили там. Их признали виновными по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Банда подростков систематически избивала своих сверстников в заброшенном здании на улице Выйской в Нижнем Тагиле. Нападения снимали на камеру и требовали у пострадавших денег. Под проверку попали все участники банды. Доклад о расследовании дела требовал глава СКР Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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