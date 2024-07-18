Бастрыкин требует доклад о банде, избивавшей тагильских школьников

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Александру Бастрыкину доложат о подростках, избивавших своих сверстников
Александру Бастрыкину доложат о подростках, избивавших своих сверстников Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела 14-летнего подростка из Нижнего Тагила (Свердловская область), который вместе с товарищами избил 12-летнего школьника и вымогал у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства денежных средств у подростка в Свердловской области… Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале СКР.

Банда подростков систематически избивала своих сверстников в заброшенном здании на улице Выйской, где раньше был полицейский участок. Нападения снимали на камеру и требовали у пострадавших денег. Фигурант дела — 14-летний подросток подозревается в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Его товарищей также проверяют на причастность к инцидентам. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. 

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела 14-летнего подростка из Нижнего Тагила (Свердловская область), который вместе с товарищами избил 12-летнего школьника и вымогал у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства денежных средств у подростка в Свердловской области… Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале СКР. Банда подростков систематически избивала своих сверстников в заброшенном здании на улице Выйской, где раньше был полицейский участок. Нападения снимали на камеру и требовали у пострадавших денег. Фигурант дела — 14-летний подросток подозревается в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Его товарищей также проверяют на причастность к инцидентам. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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