Бастрыкин требует доклад о банде, избивавшей тагильских школьников

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела 14-летнего подростка из Нижнего Тагила (Свердловская область), который вместе с товарищами избил 12-летнего школьника и вымогал у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства денежных средств у подростка в Свердловской области… Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале СКР.
Банда подростков систематически избивала своих сверстников в заброшенном здании на улице Выйской, где раньше был полицейский участок. Нападения снимали на камеру и требовали у пострадавших денег. Фигурант дела — 14-летний подросток подозревается в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Его товарищей также проверяют на причастность к инцидентам. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!