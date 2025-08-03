03 августа 2025

Свердловчанина, зарезавшего жену на глазах у мужа, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого в убийстве арестовали до конца сентября
Обвиняемого в убийстве арестовали до конца сентября Фото:

В Нижнем Туре (Свердловская область) суд отправил под стражу Магомедрасула Алидарова, зарезавшего 43-летнюю женщину, когда та гуляла со своим мужем, который отделался ранами. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Постановлением Нижнетуринского городского суда Алидарову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 30 сентября 2025 года включительно», — сказали в инстанции. Его обвинили по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Трагедия случилась утром 1 августа. Женщина получила удар ножом в область грудной клетки, от чего скончалась на месте. Ее супруг в это время отбивался от нападавшего. Женщина совсем недавно отметила свой день рождения, у нее осталась 21-летняя дочь.

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В Нижнем Туре (Свердловская область) суд отправил под стражу Магомедрасула Алидарова, зарезавшего 43-летнюю женщину, когда та гуляла со своим мужем, который отделался ранами. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Постановлением Нижнетуринского городского суда Алидарову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 30 сентября 2025 года включительно», — сказали в инстанции. Его обвинили по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Трагедия случилась утром 1 августа. Женщина получила удар ножом в область грудной клетки, от чего скончалась на месте. Ее супруг в это время отбивался от нападавшего. Женщина совсем недавно отметила свой день рождения, у нее осталась 21-летняя дочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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