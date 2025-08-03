03 августа 2025
02 августа 2025

Свердловчанин зарезал жену на глазах у мужа. Фото

В Нижней Туре мужчина убил женщину и ранил ее супруга
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший вонзил нож в грудь пострадавшей
Нападавший вонзил нож в грудь пострадавшей Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) местный житель напал с ножом на женщину, когда та гуляла со своим мужем. В результате 43-летняя погибла на месте, а ее муж получил несколько ран. Трагедия произошла утром 1 августа. Информация об этом появилась в местном telegram-канале.

«Женщина получила удар ножом в область грудной клетки, от чего скончалась на месте. Ее супруг в это время отбивался от нападавшего. На крики о помощи выбежали жители соседних домов», — сообщает telegram-канал «Открытый Лесной».

Погибшую женщину звали Ирина. Совсем недавно она отметила свое день рождения. У нее осталась 21-летняя дочь. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. 

Место трагедии
Место трагедии
Фото:
Погибшая Ирина
Погибшая Ирина
Фото:

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В Нижней Туре (Свердловская область) местный житель напал с ножом на женщину, когда та гуляла со своим мужем. В результате 43-летняя погибла на месте, а ее муж получил несколько ран. Трагедия произошла утром 1 августа. Информация об этом появилась в местном telegram-канале. «Женщина получила удар ножом в область грудной клетки, от чего скончалась на месте. Ее супруг в это время отбивался от нападавшего. На крики о помощи выбежали жители соседних домов», — сообщает telegram-канал «Открытый Лесной». Погибшую женщину звали Ирина. Совсем недавно она отметила свое день рождения. У нее осталась 21-летняя дочь.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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