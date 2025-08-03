В Нижней Туре (Свердловская область) местный житель напал с ножом на женщину, когда та гуляла со своим мужем. В результате 43-летняя погибла на месте, а ее муж получил несколько ран. Трагедия произошла утром 1 августа. Информация об этом появилась в местном telegram-канале.
«Женщина получила удар ножом в область грудной клетки, от чего скончалась на месте. Ее супруг в это время отбивался от нападавшего. На крики о помощи выбежали жители соседних домов», — сообщает telegram-канал «Открытый Лесной».
Погибшую женщину звали Ирина. Совсем недавно она отметила свое день рождения. У нее осталась 21-летняя дочь.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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