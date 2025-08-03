Многодетным семьям Челябинска выплатят пособия для подготовки к школе

В Челябинске многодетным семьям помогут собрать детей в школу. Пособия носят заявительный характер и будут выплачены семьям с тремя и более детьми, рассказал замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«С 15 августа по 20 октября в отделениях соцзащиты проводится прием заявлений на получение социального пособия к началу учебного года. Размер пособия 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Оно будет выплачено детям из многодетных малоимущих семей на каждого ребенка в возрасте до 23 лет и на каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет», — отметил Авдеев.
Кроме того, в управлениях соцзащиты ведется прием заявлений для назначения многодетным семьям выплаты для покупки школьной формы и спортивной одежды. Выплата в размере 10 тысяч 400 рублей предоставляется на каждого ребенка возрастом до 18 лет.
Челябинские школы уже готовы к предстоящему учебному году. Приемка образовательных учреждения проводится до 15 августа.
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