03 августа 2025
02 августа 2025

Многодетным семьям Челябинска выплатят пособия для подготовки к школе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Средства направлены на сбор детей из многодетных семей в школу
Средства направлены на сбор детей из многодетных семей в школу Фото:

В Челябинске многодетным семьям помогут собрать детей в школу. Пособия носят заявительный характер и будут выплачены семьям с тремя и более детьми, рассказал замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«С 15 августа по 20 октября в отделениях соцзащиты проводится прием заявлений на получение социального пособия к началу учебного года. Размер пособия 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Оно будет выплачено детям из многодетных малоимущих семей на каждого ребенка в возрасте до 23 лет и на каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет», — отметил Авдеев.

Кроме того, в управлениях соцзащиты ведется прием заявлений для назначения многодетным семьям выплаты для покупки школьной формы и спортивной одежды. Выплата в размере 10 тысяч 400 рублей предоставляется на каждого ребенка возрастом до 18 лет.

Челябинские школы уже готовы к предстоящему учебному году. Приемка образовательных учреждения проводится до 15 августа.

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В Челябинске многодетным семьям помогут собрать детей в школу. Пособия носят заявительный характер и будут выплачены семьям с тремя и более детьми, рассказал замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «С 15 августа по 20 октября в отделениях соцзащиты проводится прием заявлений на получение социального пособия к началу учебного года. Размер пособия 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Оно будет выплачено детям из многодетных малоимущих семей на каждого ребенка в возрасте до 23 лет и на каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет», — отметил Авдеев. Кроме того, в управлениях соцзащиты ведется прием заявлений для назначения многодетным семьям выплаты для покупки школьной формы и спортивной одежды. Выплата в размере 10 тысяч 400 рублей предоставляется на каждого ребенка возрастом до 18 лет. Челябинские школы уже готовы к предстоящему учебному году. Приемка образовательных учреждения проводится до 15 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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