В России массово объявили ракетную опасность

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В Севастополе, Краснодарском крае, Курской и Белгородской областях объявлена тревога
В Севастополе, Краснодарском крае, Курской и Белгородской областях объявлена тревога Фото:
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В Севастополе (Крым) объявили воздушную тревогу. Также ракетная опасность действует на территории Белгородской и Курской областей и в Краснодарском крае на черноморском побережье. Об этом сообщили власти регионов и сервисы по оповещению об угрозе в небе. 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Глава Белгородской области сообщил в telegram-канале о ракетной опасности в регионе и посоветовал людям спуститься в подвалы до отбоя сигнала. МЧС Курской области разослало сообщения о ракетной опасности, оно есть и в telegram-канале. Сервис по отслеживанию воздушной угрозы «Радар по всей России» объявил о ракетной опасности в Краснодарском крае.

Развожаев опубликовал список действий при воздушной тревоге. Жители должны плотно закрыть окна и более к ним не подходить, перекрыть газ, воду и отключить электричество. После этого следует укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от всех окон. В том случае, если человек знает о местонахождении ближайшего укрытия, ему необходимо выполнить все те же действия, кроме последнего, а также взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и добраться до безопасного места, не используя лифт, предупредив соседей об угрозе и оказав помощь тем, кому она необходима.

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В Севастополе (Крым) объявили воздушную тревогу. Также ракетная опасность действует на территории Белгородской и Курской областей и в Краснодарском крае на черноморском побережье. Об этом сообщили власти регионов и сервисы по оповещению об угрозе в небе.  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Глава Белгородской области сообщил в telegram-канале о ракетной опасности в регионе и посоветовал людям спуститься в подвалы до отбоя сигнала. МЧС Курской области разослало сообщения о ракетной опасности, оно есть и в telegram-канале. Сервис по отслеживанию воздушной угрозы «Радар по всей России» объявил о ракетной опасности в Краснодарском крае. Развожаев опубликовал список действий при воздушной тревоге. Жители должны плотно закрыть окна и более к ним не подходить, перекрыть газ, воду и отключить электричество. После этого следует укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от всех окон. В том случае, если человек знает о местонахождении ближайшего укрытия, ему необходимо выполнить все те же действия, кроме последнего, а также взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и добраться до безопасного места, не используя лифт, предупредив соседей об угрозе и оказав помощь тем, кому она необходима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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