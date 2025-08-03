03 августа 2025

В Перми продается здание салона известного автохолдинга

Здание на шоссе Космонавтов в Перми продается за 115 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В здании имеется собственная газовая котельная
В здании имеется собственная газовая котельная Фото:

Пермский автохолдинг «Экскурс» выставил на продажу здание своего автосалона, который располагается на шоссе Космонавтов. Стоимость объекта — 115 млн рублей.

«Продается отличная площадка под любой проект. Отдельно стоящее здание автосалона общей площадью 1480 квадратных метров. Расположено на собственном земельном участке. Стоимость — 115 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

По словам автора объявления, помещение можно легко адаптировать под любые виды бизнеса. В здании имеется собственная газовая котельная и вода, которая подается из скважины.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который продавал трехэтажное здание автосалона в Дзержинском районе Перми, реализует здание по частям. Здание также предлагается взять в аренду. 

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Пермский автохолдинг «Экскурс» выставил на продажу здание своего автосалона, который располагается на шоссе Космонавтов. Стоимость объекта — 115 млн рублей. «Продается отличная площадка под любой проект. Отдельно стоящее здание автосалона общей площадью 1480 квадратных метров. Расположено на собственном земельном участке. Стоимость — 115 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По словам автора объявления, помещение можно легко адаптировать под любые виды бизнеса. В здании имеется собственная газовая котельная и вода, которая подается из скважины. Ранее URA.RU сообщало, что владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который продавал трехэтажное здание автосалона в Дзержинском районе Перми, реализует здание по частям. Здание также предлагается взять в аренду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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