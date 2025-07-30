30 июля 2025

Пермский миллиардер Репин решил продать здание своего автосалона по частям

В Перми трехэтажное здание бывшего автосалона на Подлесной продается по этажам
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее предприниматель объяснял, что продажа здания связана с оптимизацией бизнеса
Ранее предприниматель объяснял, что продажа здания связана с оптимизацией бизнеса Фото:

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который продавал трехэтажное здание автосалона в Дзержинском районе Перми, реализует здание по частям. Информация о продаже этажей бывшего автосалона появилась на сайте бесплатных объявлений.

«Продам здание этажами. Первый этаж — 191 млн рублей, второй этаж — 143 млн рублей, третий этаж — 142 млн рублей. Цены указаны с НДС. При покупке двух этажей предоставляется скидка», — сообщается в объявлении.

На этажи есть отдельные входы, в здании есть лифт, своя скважина и котельная. Перед ним находится бесплатная парковка. Ранее Александр Репин объяснял, что продажа здания связана с оптимизацией бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Репин, который ранее хотел продать здание автосалона в Дзержинском районе Перми, решил попробовать сдать его в аренду. Стоимость аренды составляла 900 рублей за квадратный метр.

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Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин, который продавал трехэтажное здание автосалона в Дзержинском районе Перми, реализует здание по частям. Информация о продаже этажей бывшего автосалона появилась на сайте бесплатных объявлений. «Продам здание этажами. Первый этаж — 191 млн рублей, второй этаж — 143 млн рублей, третий этаж — 142 млн рублей. Цены указаны с НДС. При покупке двух этажей предоставляется скидка», — сообщается в объявлении. На этажи есть отдельные входы, в здании есть лифт, своя скважина и котельная. Перед ним находится бесплатная парковка. Ранее Александр Репин объяснял, что продажа здания связана с оптимизацией бизнеса. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Репин, который ранее хотел продать здание автосалона в Дзержинском районе Перми, решил попробовать сдать его в аренду. Стоимость аренды составляла 900 рублей за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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