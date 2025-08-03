Администрация Перми не смогла добиться закрытия магазинов на Центральном рынке

Администрация Перми проиграла судебный спор собственнику территории Центрального рынка Ревазу Шенгелии по вопросу освобождения земельного участка на шоссе Космонавтов, 20. Департамент земельных отношений мэрии пытался добиться сноса с земельного участка торгового объекта, в который входят магазины Gold smoke и «Антиквариат».
«Размещение торговых объектов на указанном земельном участке не соответствует целевому назначению. Это нарушает нормы земельного законодательства», — говорится в позиции городской администрации, приведенной в материалах Арбитражного суда Пермского края.
Органы местной власти настаивали, что размещение торгового комплекса на участке площадью 741 квадратный метр противоречит действующему законодательству. По данным из кадастровой карты, разрешенное использование земли — под жилое строительство.
В рамках дела истец просил суд наложить обеспечительные меры, чтобы запретить Росреестру вносить изменения в ЕГРН относительно характеристик спорного участка. Однако суд ходатайство не удовлетворил. В итоге 30 июля Арбитражный суд Пермского края полностью отклонил иск департамента земельных отношений мэрии Перми. Полный текст решения пока не опубликован.
Реваз Шенгелия возглавляет ООО «Торговый комплекс «Центральный», управляющее Центральным рынком Перми. По данным открытых источников, в последние месяцы против Шенгелии и его компании неоднократно подавались иски, связанные с использованием территории вокруг рынка. Часть этих исков была удовлетворена, однако в данном случае собственник торгового комплекса сумел отстоять свои права на землю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!