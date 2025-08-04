ВСУ потеряли важный укрепрайон под Покровском

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Украинские бойцы потеряли важный для обороны Димитрова объект
Украинские бойцы потеряли важный для обороны Димитрова объект Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные установили полный контроль над горно-обогатительной фабрикой, расположенной к востоку от города Димитрова (украинское название — Мирноград, ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив что это предприятие являлось важным укрепрайоном для украинских сил.

«Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города», — заявил Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.

Ранее российские подразделения взяли Димитров в огневой мешок после завершения зачистки так называемого «кармана» между Миролюбовкой и Малиновкой. Благодаря этому удалось выровнять линию фронта на красноармейском направлении. Об этом пишет RT. Димитров находится рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск).

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Российские военные установили полный контроль над горно-обогатительной фабрикой, расположенной к востоку от города Димитрова (украинское название — Мирноград, ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив что это предприятие являлось важным укрепрайоном для украинских сил. «Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города», — заявил Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС. Ранее российские подразделения взяли Димитров в огневой мешок после завершения зачистки так называемого «кармана» между Миролюбовкой и Малиновкой. Благодаря этому удалось выровнять линию фронта на красноармейском направлении. Об этом пишет RT. Димитров находится рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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