Пилоты самолета, который рухнул на жилой дом в Иркутске, задохнулись

Пилоты самолета Су-30, рухнувшего на многоквартирный дом в Иркутске в октябре 2022 года, потеряли сознание из-за разгерметизации кислородного оборудования на борту еще будучи в воздухе. Об этом сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров.
Экспертиза показала, что летчики задохнулись, надышавшись азота, еще до падения машины на жилой дом. Следствие предъявило сотрудникам завода-изготовителя обвинения по двум статьям УК РФ — превышение должностных полномочий и халатность.
Тогда погибли только летчики — Максим Конюшин и Виктор Крюков, выполнявшие испытательный полет выполняли. После потери ими сознания воздушное судно упало на жилой квартал, повредив восемь многоквартирных домов. Жители пострадавших зданий не пострадали. Иркутский авиазавод пообещал выплатить компенсации собственникам поврежденного имущества.
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