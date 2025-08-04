Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински бросили в одиночную камеру

05 августа 2025 в 10:51 Размер текста - 17 +

По неофициальным данным, Шахин Шыхлински последнее время прятался в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге Главу азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински, которого заочно арестовали в Москве и доставили в Екатеринбург, поместили в одиночную камеру следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к следствию. «Шыхлински находится в екатеринбургском СИЗО-1, в одиночной камере», — сказал один из собеседников агентства. В пресс-службе свердловского ГУФСИН так прокомментировали эти сведения: «Местоположение и местонахождение спецконтингента не комментируется, согласно действующего законодательства». О задержании Шыхлински стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы последнее время скрывался. Предварительно, его обвиняют в покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа. Он отрицает вину, говорил источник URA.RU. Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шыхлински — сын Шахин — по обвинению в применении насилия к силовику, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Фигурантов обвинили в покушении и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински, которого заочно арестовали в Москве и доставили в Екатеринбург, поместили в одиночную камеру следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к следствию. «Шыхлински находится в екатеринбургском СИЗО-1, в одиночной камере», — сказал один из собеседников агентства. В пресс-службе свердловского ГУФСИН так прокомментировали эти сведения: «Местоположение и местонахождение спецконтингента не комментируется, согласно действующего законодательства». О задержании Шыхлински стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы последнее время скрывался. Предварительно, его обвиняют в покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа. Он отрицает вину, говорил источник URA.RU. Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шыхлински — сын Шахин — по обвинению в применении насилия к силовику, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Фигурантов обвинили в покушении и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.