Лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински могли задержать в Москве на выходе из иностранного дипломатического представительства. Об этом URA.RU рассказал источник.
По его словам, силовики могли задержать Шыхлински еще 1 августа. «После этого из столицы его доставили в Екатеринбург в Следственный комитет», — добавил собеседник агентства. Какой сейчас процессуальный статус у Шыхлински, он уточнить не смог.
Другой собеседник связывает задержание Шыхлински с уголовным делом его соотечественников, которых ранее арестовали по обвинению в убийствах и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. «Говорят, что земляки могли дать показания на Шыхлински. Также известно, что расследование дела азербайджанской группировки, которым изначально занимались свердловские силовики, передали сотрудникам правоохранительных органов из Москвы», — заявил источник URA.RU. В силовых структурах ситуацию официально не комментируют.
Ранее Шахина Шыхлински задерживали 1 июля возле его торгового центра Baku Plaza. Тогда он ехал вместе с сыном Мутвалы, который, возможно, пытаясь уйти от силовиков, сдал назад и сбил оперативника. Уехать им помешала иномарка, в которую они врезались. После этого Шахин Шыхлински был доставлен на допрос, а позже отпущен.
Через две недели Мутвалы предъявили обвинение в применении насилия к сотруднику спецназа. Суд отправил его в следственный изолятор. Свою вину он отрицает и уверяет, что не видел сотрудника правоохранительных органов, когда сдавал назад. После этого Шыхлински-старший уехал из столицы Урала. 30 июля стало известно, что его объявили в розыск.
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