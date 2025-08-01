Задержан лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински

02 августа 2025 в 20:53 Размер текста - 17 +

Шахин Шыхлински, по слухам, мог скрываться в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики задержали лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Сейчас он доставлен в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Шыхлински действительно был доставлен в Екатеринбург. Сейчас с ним проводят следственные действия», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Шыхлински-старший мог скрываться в посольстве в Москве. На связь с журналистами он не выходил. Новость по теме Сын главного азербайджанца в Екатеринбурге сожалеет, что сбил силовика Шыхлински задерживают уже не впервые. 1 июля его скрутили возле его торгового центра Baku Plaza. Тогда, возможно, пытаясь уйти от оперативников, его сын Мутвалы сдал назад на черном Mercedes и сбил силовика. Шыхлински-старшего отпустили после допроса на свободу в статусе свидетеля. Под конец июля в МВД объявили его в розыск. Через две недели его сын стал фигурантом уголовного дела. 16 июля суд поместил его под стражу. Следствие обвинило его в насилии над сотрудником спецназа. Свою вину Мутвалы отрицает, уверяет, что не видел сотрудника правоохранительных органов. До этих событий в столице Урала прошли массовые задержания уроженцев азербайджана. 27 июля силовики поймали восьмерых мужчин. Их обвинили в убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. Суд поместил их под стражу. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики задержали лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Сейчас он доставлен в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Шыхлински действительно был доставлен в Екатеринбург. Сейчас с ним проводят следственные действия», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Шыхлински-старший мог скрываться в посольстве в Москве. На связь с журналистами он не выходил. Шыхлински задерживают уже не впервые. 1 июля его скрутили возле его торгового центра Baku Plaza. Тогда, возможно, пытаясь уйти от оперативников, его сын Мутвалы сдал назад на черном Mercedes и сбил силовика. Шыхлински-старшего отпустили после допроса на свободу в статусе свидетеля. Под конец июля в МВД объявили его в розыск. Через две недели его сын стал фигурантом уголовного дела. 16 июля суд поместил его под стражу. Следствие обвинило его в насилии над сотрудником спецназа. Свою вину Мутвалы отрицает, уверяет, что не видел сотрудника правоохранительных органов. До этих событий в столице Урала прошли массовые задержания уроженцев азербайджана. 27 июля силовики поймали восьмерых мужчин. Их обвинили в убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. Суд поместил их под стражу. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.