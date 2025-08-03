03 августа 2025

В Перми лес на Южном превратят в экопарк с ярмаркой, велодорожками и башней

© Служба новостей «URA.RU»
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Южный лес решили благоустроить (архивное фото)
Южный лес решили благоустроить (архивное фото) Фото:

В Перми на территории ООПТ «Южный лес» власти решили обустроить большой экопарк. По задумке, здесь расположатся дорожки для пешеходов и велосипедистов, зона для дрессировки собак, смотровая башня, ярмарочные киоски и различные арт-объекты. Пока объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории.

В техническом задании указано, что главный вход в экопарк будет расположен со стороны лыжной базы «Динамо». Второй — с улицы Братская. Планируется, кроме прочего, обустроить два пешеходных маршрута разной длины и экотропу. Отдельную поляну оставят для дрессировки собак, а другую для детской площадки. На поляне со смотровой башней установят и аналемматические солнечные часы. Кроме этого, власти намерены облагородить территорию вокруг Черного озера. Проектно-сметная документация должна быть готова в декабре 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что для создания экопарка «Южный лес» власти Перми создали на территории в 218 гектаров особо охраняемую природную территории. Это произошло еще 2021 году. 

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В Перми на территории ООПТ «Южный лес» власти решили обустроить большой экопарк. По задумке, здесь расположатся дорожки для пешеходов и велосипедистов, зона для дрессировки собак, смотровая башня, ярмарочные киоски и различные арт-объекты. Пока объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории. В техническом задании указано, что главный вход в экопарк будет расположен со стороны лыжной базы «Динамо». Второй — с улицы Братская. Планируется, кроме прочего, обустроить два пешеходных маршрута разной длины и экотропу. Отдельную поляну оставят для дрессировки собак, а другую для детской площадки. На поляне со смотровой башней установят и аналемматические солнечные часы. Кроме этого, власти намерены облагородить территорию вокруг Черного озера. Проектно-сметная документация должна быть готова в декабре 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что для создания экопарка «Южный лес» власти Перми создали на территории в 218 гектаров особо охраняемую природную территории. Это произошло еще 2021 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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