В Перми лес на Южном превратят в экопарк с ярмаркой, велодорожками и башней

В Перми на территории ООПТ «Южный лес» власти решили обустроить большой экопарк. По задумке, здесь расположатся дорожки для пешеходов и велосипедистов, зона для дрессировки собак, смотровая башня, ярмарочные киоски и различные арт-объекты. Пока объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории.
В техническом задании указано, что главный вход в экопарк будет расположен со стороны лыжной базы «Динамо». Второй — с улицы Братская. Планируется, кроме прочего, обустроить два пешеходных маршрута разной длины и экотропу. Отдельную поляну оставят для дрессировки собак, а другую для детской площадки. На поляне со смотровой башней установят и аналемматические солнечные часы. Кроме этого, власти намерены облагородить территорию вокруг Черного озера. Проектно-сметная документация должна быть готова в декабре 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что для создания экопарка «Южный лес» власти Перми создали на территории в 218 гектаров особо охраняемую природную территории. Это произошло еще 2021 году.
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