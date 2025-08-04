Пермский продавец автомобилей увеличил выручку более чем на миллиард

Пермская компания «Грузавтоимпорт» отчиталась о финансовых показателях за 2024 год. Выручка составила более 3 млрд рублей. Годом ранее выручка составила 1,8 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Грузавтоимпорт“ за 2024 год. Выручка — 3,48 млрд рублей, чистая прибыль — 47,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. В 2023 году чистая прибыль организации составила 6,2 млн рублей.
Компания работает с 2005 года и является официальным дилером по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «ГАЗ» в Перми и Пермском крае. Осуществляет продажи, техобслуживание и ремонт автомобилей.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский производитель программного обеспечения вышел из убытков. Пермское ООО «Биллинговые системы» получило прибыль более 17 млн рублей. Годом ранее общество показало убыток в 11,3 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!