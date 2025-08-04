Пермский продавец автомобилей увеличил выручку более чем на миллиард

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка компании достигла 3,4 млрд рублей
Выручка компании достигла 3,4 млрд рублей Фото:

Пермская компания «Грузавтоимпорт» отчиталась о финансовых показателях за 2024 год. Выручка составила более 3 млрд рублей. Годом ранее выручка составила 1,8 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Грузавтоимпорт“ за 2024 год. Выручка — 3,48 млрд рублей, чистая прибыль — 47,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. В 2023 году чистая прибыль организации составила 6,2 млн рублей.

Компания работает с 2005 года и является официальным дилером по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «ГАЗ» в Перми и Пермском крае. Осуществляет продажи, техобслуживание и ремонт автомобилей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский производитель программного обеспечения вышел из убытков. Пермское ООО «Биллинговые системы» получило прибыль более 17 млн рублей. Годом ранее общество показало убыток в 11,3 млн рублей. 

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Пермская компания «Грузавтоимпорт» отчиталась о финансовых показателях за 2024 год. Выручка составила более 3 млрд рублей. Годом ранее выручка составила 1,8 млрд рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Грузавтоимпорт“ за 2024 год. Выручка — 3,48 млрд рублей, чистая прибыль — 47,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. В 2023 году чистая прибыль организации составила 6,2 млн рублей. Компания работает с 2005 года и является официальным дилером по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «ГАЗ» в Перми и Пермском крае. Осуществляет продажи, техобслуживание и ремонт автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что пермский производитель программного обеспечения вышел из убытков. Пермское ООО «Биллинговые системы» получило прибыль более 17 млн рублей. Годом ранее общество показало убыток в 11,3 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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