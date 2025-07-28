Пермский производитель программного обеспечения вышел из убытков

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Организация показала чистую прибыль более 17 млн рублей
Организация показала чистую прибыль более 17 млн рублей Фото:

Пермское ООО «Биллинговые системы» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль организации составила более 17 млн рублей. Годом ранее общество показало убыток в 11,3 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Биллинговые системы“ за 2024 год. Выручка — 92 млн рублей, чистая прибыль — 17,2 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 58 млн рублей.

Компания зарегистрирована в 2006 году в Перми. Занимается разработкой программного обеспечения для управления и защиты платежей банков, магазинов и других организаций. C 2020 года является резидентом технопарка Сколково.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей.

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Пермское ООО «Биллинговые системы» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль организации составила более 17 млн рублей. Годом ранее общество показало убыток в 11,3 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Биллинговые системы“ за 2024 год. Выручка — 92 млн рублей, чистая прибыль — 17,2 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 58 млн рублей. Компания зарегистрирована в 2006 году в Перми. Занимается разработкой программного обеспечения для управления и защиты платежей банков, магазинов и других организаций. C 2020 года является резидентом технопарка Сколково. Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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