Пермский производитель программного обеспечения вышел из убытков

Пермское ООО «Биллинговые системы» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль организации составила более 17 млн рублей. Годом ранее общество показало убыток в 11,3 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Биллинговые системы“ за 2024 год. Выручка — 92 млн рублей, чистая прибыль — 17,2 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 58 млн рублей.
Компания зарегистрирована в 2006 году в Перми. Занимается разработкой программного обеспечения для управления и защиты платежей банков, магазинов и других организаций. C 2020 года является резидентом технопарка Сколково.
Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей.
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