03 августа 2025
02 августа 2025

В самом скандальном городе ХМАО назначен новый глава полиции

В Пыть-Яхе назначен новый начальник полиции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пыть-Яхе назначен новый начальник полиции
В Пыть-Яхе назначен новый начальник полиции Фото:

Начальник УМВД по ХМАО Сергей Ветохин назначил на должность начальника полиции Пыть-Яха Казыя Хабирова. Хабиров сменил на этом посту Артура Сибагатуллина, который возглавлял городской ОВД всего четыре месяца. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Хабирову досталось тяжелое наследство. В городе большой некомплект сотрудников полиции. При этом сам ОВД размещается в аварийном здании. Со всеми этими проблемами и предстоит разбираться новому руководителю», — заявил инсайдер.

Ранее новый руководитель занимал пост заместителя начальника полиции Нефтеюганского района. В пресс-службу УМВД по ХМАО подтвердили кадровое назначение и уточнили, что он заступает 5 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник УМВД по ХМАО Сергей Ветохин назначил на должность начальника полиции Пыть-Яха Казыя Хабирова. Хабиров сменил на этом посту Артура Сибагатуллина, который возглавлял городской ОВД всего четыре месяца. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Хабирову досталось тяжелое наследство. В городе большой некомплект сотрудников полиции. При этом сам ОВД размещается в аварийном здании. Со всеми этими проблемами и предстоит разбираться новому руководителю», — заявил инсайдер. Ранее новый руководитель занимал пост заместителя начальника полиции Нефтеюганского района. В пресс-службу УМВД по ХМАО подтвердили кадровое назначение и уточнили, что он заступает 5 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...