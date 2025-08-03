В самом скандальном городе ХМАО назначен новый глава полиции

Начальник УМВД по ХМАО Сергей Ветохин назначил на должность начальника полиции Пыть-Яха Казыя Хабирова. Хабиров сменил на этом посту Артура Сибагатуллина, который возглавлял городской ОВД всего четыре месяца. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Хабирову досталось тяжелое наследство. В городе большой некомплект сотрудников полиции. При этом сам ОВД размещается в аварийном здании. Со всеми этими проблемами и предстоит разбираться новому руководителю», — заявил инсайдер.
Ранее новый руководитель занимал пост заместителя начальника полиции Нефтеюганского района. В пресс-службу УМВД по ХМАО подтвердили кадровое назначение и уточнили, что он заступает 5 августа.
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