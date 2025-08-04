Десятки мирных жителей погибли от рук ВСУ в Часовом Яре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несколько десятков гражданских погибли от ударов дронов и расправ ВСУ
Несколько десятков гражданских погибли от ударов дронов и расправ ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько десятков мирных жителей погибли в городе Часов Яр (ДНР) после атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек», — уточнили в силовых структурах, их данные передает ТАСС. Там отметили, что обстоятельства гибели различаются: часть гражданских стали жертвами расправ украинских военных, другие погибли в результате атак FPV-дронов и применения беспилотников типа «Баба-Яга». Основной угрозой для гражданского населения стали удары беспилотников ВСУ различных модификаций дронов.

Ранее, 31 июля 2025 года, Министерство обороны России сообщило о полном переходе Часового Яра под контроль российских войск. В ходе боев за город была разгромлена крупнейшая группировка ВСУ, находившаяся в этом районе. 4 августа стало известно о полной зачистке окраин города от украинских бойцов, пишет 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько десятков мирных жителей погибли в городе Часов Яр (ДНР) после атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек», — уточнили в силовых структурах, их данные передает ТАСС. Там отметили, что обстоятельства гибели различаются: часть гражданских стали жертвами расправ украинских военных, другие погибли в результате атак FPV-дронов и применения беспилотников типа «Баба-Яга». Основной угрозой для гражданского населения стали удары беспилотников ВСУ различных модификаций дронов. Ранее, 31 июля 2025 года, Министерство обороны России сообщило о полном переходе Часового Яра под контроль российских войск. В ходе боев за город была разгромлена крупнейшая группировка ВСУ, находившаяся в этом районе. 4 августа стало известно о полной зачистке окраин города от украинских бойцов, пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...