Десятки мирных жителей погибли от рук ВСУ в Часовом Яре

Несколько десятков мирных жителей погибли в городе Часов Яр (ДНР) после атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек», — уточнили в силовых структурах, их данные передает ТАСС. Там отметили, что обстоятельства гибели различаются: часть гражданских стали жертвами расправ украинских военных, другие погибли в результате атак FPV-дронов и применения беспилотников типа «Баба-Яга». Основной угрозой для гражданского населения стали удары беспилотников ВСУ различных модификаций дронов.
Ранее, 31 июля 2025 года, Министерство обороны России сообщило о полном переходе Часового Яра под контроль российских войск. В ходе боев за город была разгромлена крупнейшая группировка ВСУ, находившаяся в этом районе. 4 августа стало известно о полной зачистке окраин города от украинских бойцов, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.