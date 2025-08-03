В Пермском крае орнитологи отмечают увеличение количества больших бакланов — птиц, которые ранее очень редко появлялись в регионе. В минувшую субботу пару бакланов на реке Вишера на севере Пермского края заметила орнитолог Пермского университета (ПГНИУ) Галина Матвеева. Ученые считают, что вскоре эти птицы начнут не только мигрировать через Прикамье, но и гнездиться здесь.
«Большой баклан — залетный вид Пермского края. Редкие встречи баклана были известны с середины ХХ века. В Перми впервые зарегистрировал этот вид в 2018 году Владимир Казаков. В дальнейшем ежегодно бакланы отмечались на Камском и Воткинском водохранилищах в период послегнездовых миграций. В последние годы были отмечены залеты на Сылву, Ирень и по Каме до города Чермоза. В этом году два молодых баклана долетели до Вишеры и облюбовали кувшинковую старицу. Теперь, вероятно, осталось дождаться гнездования большого баклана в крае. И ждать, возможно, не долго», — сообщается на странице Орнитологического сообщества Пермского края.
Ранее по социальным сетям разлетелось фото баклана около Пермской ГЭС. По словам автора снимка Александра Чегодаева, численность больших бакланов в этом месте увеличивается с каждым годом. Сейчас там можно увидеть десятки особей.
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