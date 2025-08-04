Кремль: Путин не исключает встречи с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Кремль пока не готовит встречу Путина и Зеленского
Песков заявил, что Кремль пока не готовит встречу Путина и Зеленского Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин не исключает возможность личной встречи с главой Украины Владимиром Зеленским после проведения всей необходимой работы по переговорам на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским, — прим. URA.RU)», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что вся подготовительная работа для такой встречи еще не сделана — сначала должна быть выполнена необходимая часть работы на экспертном уровне при переговорах делегаций.

Ранее Путин в ходе визита на Валаам в очередной раз заявил о готовности России на переговоры с Киевом. После этого Зеленский в своем telegram-канале отметил, что Киев слышит все заявления Москвы и готов на встречу лидеров. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин не исключает возможность личной встречи с главой Украины Владимиром Зеленским после проведения всей необходимой работы по переговорам на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков. «Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским, — прим. URA.RU)», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что вся подготовительная работа для такой встречи еще не сделана — сначала должна быть выполнена необходимая часть работы на экспертном уровне при переговорах делегаций. Ранее Путин в ходе визита на Валаам в очередной раз заявил о готовности России на переговоры с Киевом. После этого Зеленский в своем telegram-канале отметил, что Киев слышит все заявления Москвы и готов на встречу лидеров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...