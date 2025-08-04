Кремль: Путин не исключает встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключает возможность личной встречи с главой Украины Владимиром Зеленским после проведения всей необходимой работы по переговорам на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.
«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским, — прим. URA.RU)», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента отметил, что вся подготовительная работа для такой встречи еще не сделана — сначала должна быть выполнена необходимая часть работы на экспертном уровне при переговорах делегаций.
Ранее Путин в ходе визита на Валаам в очередной раз заявил о готовности России на переговоры с Киевом. После этого Зеленский в своем telegram-канале отметил, что Киев слышит все заявления Москвы и готов на встречу лидеров.
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