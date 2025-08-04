Нефтяника из ХМАО уволили после публикации видео о разливах нефти и обращения к Бастрыкину

Сотрудника нефтяной компании из ХМАО Артура Хайруллина вынудили уволиться после того, как он опубликовал в СМИ видео о разливах нефти и написал обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Под угрозой дисциплинарных взысканий он подал заявление на увольнение и покинул предприятие, рассказал мужчина корреспонденту URA.RU.
«После выхода видео о разливах нефти на Самотлорском месторождении на меня начали оказывать давление. Мне звонило руководство и дало понять, что продолжать работу в „Самотлорнефтегазе“ после такого заявления я не смогу. Под угрозой дисциплинарных мер и с прямым намеком на увольнение по статье меня вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию», — пояснил Хайруллин.
Нефтяник работал в компании 12 лет. Он добавил, что фото и видео он снял на Самотлорском месторождении. По утверждению мужчины, старые трубопроводы не ремонтируют годами, и они регулярно выходят из строя, загрязняя нефтепродуктами болота и леса. На отдаленных объектах такие разливы зачастую остаются без внимания.
Также он написал обращение в Следственный комитет России, о чем сообщил в своей группе «ВКонтакте». URA.RU писало, что председатель СК распорядился провести проверку из-за систематических разливов нефтепродуктов в Нижневартовском районе.
Агентство направило запрос в нефтяную компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
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