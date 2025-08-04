Нефтяника из ХМАО уволили после публикации видео о разливах нефти и обращения к Бастрыкину

Нефтяник из ХМАО лишился работы после публикации видео с разливами нефти в лесу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяник из Нижневартовска вынужден был уволиться после сообщения Бастрыкину о разливах нефти
Нефтяник из Нижневартовска вынужден был уволиться после сообщения Бастрыкину о разливах нефти Фото:

Сотрудника нефтяной компании из ХМАО Артура Хайруллина вынудили уволиться после того, как он опубликовал в СМИ видео о разливах нефти и написал обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Под угрозой дисциплинарных взысканий он подал заявление на увольнение и покинул предприятие, рассказал мужчина корреспонденту URA.RU.

«После выхода видео о разливах нефти на Самотлорском месторождении на меня начали оказывать давление. Мне звонило руководство и дало понять, что продолжать работу в „Самотлорнефтегазе“ после такого заявления я не смогу. Под угрозой дисциплинарных мер и с прямым намеком на увольнение по статье меня вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию», — пояснил Хайруллин.

Нефтяник работал в компании 12 лет. Он добавил, что фото и видео он снял на Самотлорском месторождении. По утверждению мужчины, старые трубопроводы не ремонтируют годами, и они регулярно выходят из строя, загрязняя нефтепродуктами болота и леса. На отдаленных объектах такие разливы зачастую остаются без внимания.

Также он написал обращение в Следственный комитет России, о чем сообщил в своей группе «ВКонтакте». URA.RU писало, что председатель СК распорядился провести проверку из-за систематических разливов нефтепродуктов в Нижневартовском районе.

Агентство направило запрос в нефтяную компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудника нефтяной компании из ХМАО Артура Хайруллина вынудили уволиться после того, как он опубликовал в СМИ видео о разливах нефти и написал обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Под угрозой дисциплинарных взысканий он подал заявление на увольнение и покинул предприятие, рассказал мужчина корреспонденту URA.RU. «После выхода видео о разливах нефти на Самотлорском месторождении на меня начали оказывать давление. Мне звонило руководство и дало понять, что продолжать работу в „Самотлорнефтегазе“ после такого заявления я не смогу. Под угрозой дисциплинарных мер и с прямым намеком на увольнение по статье меня вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию», — пояснил Хайруллин. Нефтяник работал в компании 12 лет. Он добавил, что фото и видео он снял на Самотлорском месторождении. По утверждению мужчины, старые трубопроводы не ремонтируют годами, и они регулярно выходят из строя, загрязняя нефтепродуктами болота и леса. На отдаленных объектах такие разливы зачастую остаются без внимания. Также он написал обращение в Следственный комитет России, о чем сообщил в своей группе «ВКонтакте». URA.RU писало, что председатель СК распорядился провести проверку из-за систематических разливов нефтепродуктов в Нижневартовском районе. Агентство направило запрос в нефтяную компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...