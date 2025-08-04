ВС РФ пустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на военные аэродромы ВСУ

Вооруженные силы России атаковали инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Как передает Минобороны РФ, для этих целей применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА.
«ВС РФ нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет „Кинжал“ и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ», — передает оборонное ведомства. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, военные объекты поражены.
В зоне СВО группировки «Запад», «Север» и «Южная» улучшили тактические положения. Также ПВО сбили 120 беспилотников. Информацию Минобороны передало во время ежедневного брифинга.
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