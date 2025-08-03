Военный эксперт рассказал, где Трамп разместил подлодки, которыми угрожает России

Президент США Дональд Трамп, вероятно, мог направить атомные подводные лодки (АПЛ) в Японское море, где в эти дни проходят российско-китайские военно-морские учения. Такое предположение сделал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя заявление американского лидера о передислокации подлодок в «нужный регион» ближе к России.
«Вполне вероятно, что лодки сейчас находятся в районе Японского моря, где проводятся российско-китайские военно-морские учения „Морское взаимодействие — 2025“», — пояснил Василий Дандыкин в беседе с «Ридусом». Он также допустил, что часть подлодок могла занять позиции в Средиземном море, а в Северном Ледовитом океане американские АПЛ несут дежурство на постоянной основе.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выдвижение Трампом ультиматумов в адрес России и сокращение сроков на достижение перемирия между Киевом и Москвой создают опасную ситуацию и могут привести к военному конфликту между Россией и США. В ответ на эти заявления Трамп сообщил о приказе направить две атомные подлодки ближе к российским рубежам.
На фоне этих событий Кремль сохраняет сдержанную позицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва внимательно относится к заявлениям Дональда Трампа, однако не планирует вступать в полемику по поводу размещения американских подводных лодок у российских границ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!