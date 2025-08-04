В Кремле отреагировали на угрозу Трампа, адресованную Медведеву

Песков: Кремль не собирается вступать в полемику об атомных подлодках Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Кремль не собирается комментировать угрозы Трампа
Песков заявил, что Кремль не собирается комментировать угрозы Трампа Фото:

Кремль аккуратно относится к заявлениям президента США Дональда Трампа, который угрожал отправить атомные подлодки к границам России, но не собирается вступать в полемику по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться <...> Аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой „, — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. 

Пресс-секретарь президента подчеркнул очевидность того факта, что американские атомные подлодки всегда находятся на боевом дежурстве. Вследствие этого Кремль не хотел бы каким-либо образом комментировать заявления Трампа и призывает к более аккуратному использованию ядерной риторики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль аккуратно относится к заявлениям президента США Дональда Трампа, который угрожал отправить атомные подлодки к границам России, но не собирается вступать в полемику по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В целом в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться <...> Аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой „, — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.  Пресс-секретарь президента подчеркнул очевидность того факта, что американские атомные подлодки всегда находятся на боевом дежурстве. Вследствие этого Кремль не хотел бы каким-либо образом комментировать заявления Трампа и призывает к более аккуратному использованию ядерной риторики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...