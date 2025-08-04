Суд наказал тагильчанку за видео на фоне горящей нефтебазы

Адлерский райсуд оштрафовал 20-летнюю уроженку Нижнего Тагила Карину Ощуркову за съемку видео в соцсети на фоне пожара нефтебазы после падения обломков украинского дрона. Девушке предстоит выплатить 30 тысяч рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей», — пояснили в инстанции. Свой поступок девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения.
Вместе с Ощурковой в съемках видео участвовали еще двое уроженцев Нижнего Тагила, прибывшие на юг для заработка. Они раскаялись в содеянном.
Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники.
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