Суд наказал тагильчанку за видео на фоне горящей нефтебазы

Тагильчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео на фоне горящей нефтебазы
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Суд признал виновной уроженку Нижнего Тагила
Суд признал виновной уроженку Нижнего Тагила Фото:

Адлерский райсуд оштрафовал 20-летнюю уроженку Нижнего Тагила Карину Ощуркову за съемку видео в соцсети на фоне пожара нефтебазы после падения обломков украинского дрона. Девушке предстоит выплатить 30 тысяч рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей», — пояснили в инстанции. Свой поступок девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения.

Вместе с Ощурковой в съемках видео участвовали еще двое уроженцев Нижнего Тагила, прибывшие на юг для заработка. Они раскаялись в содеянном.

Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники.

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Адлерский райсуд оштрафовал 20-летнюю уроженку Нижнего Тагила Карину Ощуркову за съемку видео в соцсети на фоне пожара нефтебазы после падения обломков украинского дрона. Девушке предстоит выплатить 30 тысяч рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. «Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей», — пояснили в инстанции. Свой поступок девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Вместе с Ощурковой в съемках видео участвовали еще двое уроженцев Нижнего Тагила, прибывшие на юг для заработка. Они раскаялись в содеянном. Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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