Нефтяные компании ХМАО увеличили свои убытки

За первые четыре месяца 2025 года компании ХМАО в сфере добычи нефти и газа сработали в убыток на сумму в 657 миллиардов рублей. Такие данные опубликовал Тюменьстат.
«За январь – апрель 2025 года организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре убыток организаций в области добычи нефти и газа составил 657 354,2 млн рублей», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данные опубликованы 4 июля.
При этом чистый финансовый результат, а именно прибыль за вычетом убытков, также оказался отрицательным. Он составил -485,6 миллиарда рублей.
Месяцев ранее убыток нефтяных компаний составлял почти 620 миллионов рублей. Только «Сургутнефтегаз» потерял с начала года 400 миллиардов.
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