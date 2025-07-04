04 июля 2025

Нефтяные компании ХМАО увеличили свои убытки

© Служба новостей «URA.RU»
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Убыток компаний за месяц вырос более чем на 30 млрд рублей
Убыток компаний за месяц вырос более чем на 30 млрд рублей Фото:

За первые четыре месяца 2025 года компании ХМАО в сфере добычи нефти и газа сработали в убыток на сумму в 657 миллиардов рублей. Такие данные опубликовал Тюменьстат.

«За январь – апрель 2025 года организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре убыток организаций в области добычи нефти и газа составил 657 354,2 млн рублей», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данные опубликованы 4 июля.

При этом чистый финансовый результат, а именно прибыль за вычетом убытков, также оказался отрицательным. Он составил -485,6 миллиарда рублей.

Месяцев ранее убыток нефтяных компаний составлял почти 620 миллионов рублей. Только «Сургутнефтегаз» потерял с начала года 400 миллиардов.

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За первые четыре месяца 2025 года компании ХМАО в сфере добычи нефти и газа сработали в убыток на сумму в 657 миллиардов рублей. Такие данные опубликовал Тюменьстат. «За январь – апрель 2025 года организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре убыток организаций в области добычи нефти и газа составил 657 354,2 млн рублей», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данные опубликованы 4 июля. При этом чистый финансовый результат, а именно прибыль за вычетом убытков, также оказался отрицательным. Он составил -485,6 миллиарда рублей. Месяцев ранее убыток нефтяных компаний составлял почти 620 миллионов рублей. Только «Сургутнефтегаз» потерял с начала года 400 миллиардов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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