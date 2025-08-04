Названа дата приезда спецпосланника Трампа в Россию

ТАСС: спецпосланник Трампа должен приехать в Россию 6 августа
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Спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 6 августа
Спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 6 августа Фото:

Приезд спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Россию ожидается 6 августа. Информацию сообщили источники ТАСС. 

«По плану 6 августа», — сообщили источники. Другой собеседник также заявил, что Кремль ориентируется на среду.

О встрече президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа также высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, усилия для урегулирования конфликта имеют особое значение. Обе стороны подчеркивают, что политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса по-прежнему рассматривается в качестве предпочтительного варианта.

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Приезд спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Россию ожидается 6 августа. Информацию сообщили источники ТАСС.  «По плану 6 августа», — сообщили источники. Другой собеседник также заявил, что Кремль ориентируется на среду. О встрече президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа также высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, усилия для урегулирования конфликта имеют особое значение. Обе стороны подчеркивают, что политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса по-прежнему рассматривается в качестве предпочтительного варианта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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