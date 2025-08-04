Названа дата приезда спецпосланника Трампа в Россию

Приезд спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Россию ожидается 6 августа. Информацию сообщили источники ТАСС.
«По плану 6 августа», — сообщили источники. Другой собеседник также заявил, что Кремль ориентируется на среду.
О встрече президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа также высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, усилия для урегулирования конфликта имеют особое значение. Обе стороны подчеркивают, что политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса по-прежнему рассматривается в качестве предпочтительного варианта.
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