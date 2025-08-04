Москву вновь накроют ливни: на столицу движется кубанский атмосферный фронт

Синоптик Тишковец: затопившие Кубань ливни движутся на Москву
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Москву накроют аномальные ливни
Москву накроют аномальные ливни Фото:

Москву 4 августа снова накроют ливни. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Июль отметился аномальным количеством осадков в Москве.

«Это связано с той циклонической депрессией, которая идет к нам со стороны южных регионов России <...> весь этот атмосферный фронт сейчас стремительно движется к Москве», — сообщает Тишковец, его слова передает aif.ru. Синоптик отмечает, что глобальное потепление провоцирует глобальные осадки.

В течение недели погода будет становиться лишь прохладнее, в столице объем осадков может дойти до 53 литров воды на квадратный метр. Ранее сильные ливни накрыли Кубанский край, где в некоторых местах выпало две месячные нормы осадков. Несмотря на превышение месячной нормы осадков за июль, это лето не побило рекорды ливней июля 1961 и августа 2016 года. 

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Москву 4 августа снова накроют ливни. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Июль отметился аномальным количеством осадков в Москве. «Это связано с той циклонической депрессией, которая идет к нам со стороны южных регионов России <...> весь этот атмосферный фронт сейчас стремительно движется к Москве», — сообщает Тишковец, его слова передает aif.ru. Синоптик отмечает, что глобальное потепление провоцирует глобальные осадки. В течение недели погода будет становиться лишь прохладнее, в столице объем осадков может дойти до 53 литров воды на квадратный метр. Ранее сильные ливни накрыли Кубанский край, где в некоторых местах выпало две месячные нормы осадков. Несмотря на превышение месячной нормы осадков за июль, это лето не побило рекорды ливней июля 1961 и августа 2016 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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