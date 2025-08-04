В Челябинск на строительную площадку «Улица Овчинникова» доставлен первый тоннелепроходческий комплекс для метротрамвая. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«На строительную площадку „Улица Овчинникова“ в Челябинске продолжается завоз тоннелепроходческого оборудования китайской компании CRCC. После того, как тоннелепроходческое оборудование будет доставлено в Челябинск в полном объеме, его при помощи кранов спустят в монтажную камеру», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
На объект уже доставлены технологические телеги и вспомогательное оснащение для двух щитов. Ими будет проводить механизированная проходка тоннелей с южной части линии.
Длина тоннелепроходческого комплекса 83 метра, а общий вес 592 тонны. Когда оборудование доставят в Челябинск в полном объеме, его при помощи кранов спустят в монтажную камеру. Там оборудование соберут и оно начнет движение в сторону станции «Площадь Революции». Предполагается создание двух тоннелей длиной 2,1 километра. Проект строительства первой линии челябинского метротрамвая реализуется в рамках социальной инициативы Правительства России «Инфраструктурное меню» по поручению президента РФ Владимира Путина
Проект первой линии метротрама в Челябинске «Север-Юг» протяженностью более девяти километров предусматривает строительство двух подземных станций — «Площадь Революции» и «Торговый центр». Также будут возведены наземные остановки — «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Работы на объекте проводит холдинг «Моспроект-3», который также строит метротрам в Красноярске и метро в Нижнем Новгороде.
Челябинской области ранее было выделено дополнительно 15 миллиардов рублей на реализацию проекта метротрамвая. Средства планируется направить на строительство линии «Север-Юг» и покупку трамвайных вагонов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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