«От китайской компании CRCC»: для строительства метро в Челябинск привезли первый тоннелепроходческий комплекс

Для строительства метро в Челябинск привезли первый тоннелепроходческий комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оборудование доставили на объект
Оборудование доставили на объект Фото:

В Челябинск на строительную площадку «Улица Овчинникова» доставлен первый тоннелепроходческий комплекс для метротрамвая. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. 

«На строительную площадку „Улица Овчинникова“ в Челябинске продолжается завоз тоннелепроходческого оборудования китайской компании CRCC. После того, как тоннелепроходческое оборудование будет доставлено в Челябинск в полном объеме, его при помощи кранов спустят в монтажную камеру», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. 

На объект уже доставлены технологические телеги и вспомогательное оснащение для двух щитов. Ими будет проводить механизированная проходка тоннелей с южной части линии. 

Длина тоннелепроходческого комплекса 83 метра, а общий вес 592 тонны. Когда оборудование доставят в Челябинск в полном объеме, его при помощи кранов спустят в монтажную камеру. Там оборудование соберут и оно начнет движение в сторону станции «Площадь Революции». Предполагается создание двух тоннелей длиной 2,1 километра. Проект строительства первой линии челябинского метротрамвая реализуется в рамках социальной инициативы Правительства России «Инфраструктурное меню» по поручению президента РФ Владимира Путина

Проект первой линии метротрама в Челябинске «Север-Юг» протяженностью более девяти километров предусматривает строительство двух подземных станций — «Площадь Революции» и «Торговый центр». Также будут возведены наземные остановки — «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Работы на объекте проводит холдинг «Моспроект-3», который также строит метротрам в Красноярске и метро в Нижнем Новгороде.

Челябинской области ранее было выделено дополнительно 15 миллиардов рублей на реализацию проекта метротрамвая. Средства планируется направить на строительство линии «Север-Юг» и покупку трамвайных вагонов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинск на строительную площадку «Улица Овчинникова» доставлен первый тоннелепроходческий комплекс для метротрамвая. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.  «На строительную площадку „Улица Овчинникова“ в Челябинске продолжается завоз тоннелепроходческого оборудования китайской компании CRCC. После того, как тоннелепроходческое оборудование будет доставлено в Челябинск в полном объеме, его при помощи кранов спустят в монтажную камеру», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.  На объект уже доставлены технологические телеги и вспомогательное оснащение для двух щитов. Ими будет проводить механизированная проходка тоннелей с южной части линии.  Длина тоннелепроходческого комплекса 83 метра, а общий вес 592 тонны. Когда оборудование доставят в Челябинск в полном объеме, его при помощи кранов спустят в монтажную камеру. Там оборудование соберут и оно начнет движение в сторону станции «Площадь Революции». Предполагается создание двух тоннелей длиной 2,1 километра. Проект строительства первой линии челябинского метротрамвая реализуется в рамках социальной инициативы Правительства России «Инфраструктурное меню» по поручению президента РФ Владимира Путина Проект первой линии метротрама в Челябинске «Север-Юг» протяженностью более девяти километров предусматривает строительство двух подземных станций — «Площадь Революции» и «Торговый центр». Также будут возведены наземные остановки — «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Работы на объекте проводит холдинг «Моспроект-3», который также строит метротрам в Красноярске и метро в Нижнем Новгороде. Челябинской области ранее было выделено дополнительно 15 миллиардов рублей на реализацию проекта метротрамвая. Средства планируется направить на строительство линии «Север-Юг» и покупку трамвайных вагонов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...