В ХМАО погорельцы не могут добиться помощи после пожара

Жители поселка Игрим (ХМАО) спустя год после пожара остаются без жилья и компенсаций. Дом на улице Культурной, 25 сгорел из-за неисправной проводки, но, как утверждают пострадавшие, они получили только по тысяче рублей от местной администрации.
«Ровно год назад сгорел наш дом. Экспертиза показала, что очаг возгорания находился на чердаке из-за неисправной проводки в щитке. Администрация выплатила по тысяче рублей, на этом помощь закончилась», — сообщили жители в коллективном обращении. По словам погорельцев, пожар, произошедший ночью, уничтожил все имущество.
Пострадавшие заявляют, что обращения к мэрии Березовского района не дали результата. Дом признан аварийным, но получить выплату на покупку нового жилья, как утверждают жители, можно будет только в 2030 году.
Походы по различным инстанциям и судам, а также траты на адвокатов оказались безрезультатны. Сейчас, по их словам, местные власти предлагают выписаться из сгоревшего дома, а тем, кому негде жить, советуют приобретать жилье в ипотеку.
Глава администрации Березовского района Руслан Александров на звонки журналиста URA.RU не ответил. Запрос направлен, ответ на момент публикации не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске дом на улице Промышленной, разрушенный взрывом во время неудавшегося теракта, восстановят в середине сентября. По контракту подрядчик должен был завершить работы к декабрю, но губернатор Югры Руслан Кухарук поручил ускорить ремонт.
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