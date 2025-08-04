В ХМАО погорельцы не могут добиться помощи после пожара

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Жильцы сгоревшего дома в Игриме целый год добиваются квартир или компенсаций от местных властей (архивное фото)
Жильцы сгоревшего дома в Игриме целый год добиваются квартир или компенсаций от местных властей (архивное фото) Фото:

Жители поселка Игрим (ХМАО) спустя год после пожара остаются без жилья и компенсаций. Дом на улице Культурной, 25 сгорел из-за неисправной проводки, но, как утверждают пострадавшие, они получили только по тысяче рублей от местной администрации.

«Ровно год назад сгорел наш дом. Экспертиза показала, что очаг возгорания находился на чердаке из-за неисправной проводки в щитке. Администрация выплатила по тысяче рублей, на этом помощь закончилась», — сообщили жители в коллективном обращении. По словам погорельцев, пожар, произошедший ночью, уничтожил все имущество.

Пострадавшие заявляют, что обращения к мэрии Березовского района не дали результата. Дом признан аварийным, но получить выплату на покупку нового жилья, как утверждают жители, можно будет только в 2030 году.

Походы по различным инстанциям и судам, а также траты на адвокатов оказались безрезультатны. Сейчас, по их словам, местные власти предлагают выписаться из сгоревшего дома, а тем, кому негде жить, советуют приобретать жилье в ипотеку.

Глава администрации Березовского района Руслан Александров на звонки журналиста URA.RU не ответил. Запрос направлен, ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске дом на улице Промышленной, разрушенный взрывом во время неудавшегося теракта, восстановят в середине сентября. По контракту подрядчик должен был завершить работы к декабрю, но губернатор Югры Руслан Кухарук поручил ускорить ремонт.

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Жители поселка Игрим (ХМАО) спустя год после пожара остаются без жилья и компенсаций. Дом на улице Культурной, 25 сгорел из-за неисправной проводки, но, как утверждают пострадавшие, они получили только по тысяче рублей от местной администрации. «Ровно год назад сгорел наш дом. Экспертиза показала, что очаг возгорания находился на чердаке из-за неисправной проводки в щитке. Администрация выплатила по тысяче рублей, на этом помощь закончилась», — сообщили жители в коллективном обращении. По словам погорельцев, пожар, произошедший ночью, уничтожил все имущество. Пострадавшие заявляют, что обращения к мэрии Березовского района не дали результата. Дом признан аварийным, но получить выплату на покупку нового жилья, как утверждают жители, можно будет только в 2030 году. Походы по различным инстанциям и судам, а также траты на адвокатов оказались безрезультатны. Сейчас, по их словам, местные власти предлагают выписаться из сгоревшего дома, а тем, кому негде жить, советуют приобретать жилье в ипотеку. Глава администрации Березовского района Руслан Александров на звонки журналиста URA.RU не ответил. Запрос направлен, ответ на момент публикации не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске дом на улице Промышленной, разрушенный взрывом во время неудавшегося теракта, восстановят в середине сентября. По контракту подрядчик должен был завершить работы к декабрю, но губернатор Югры Руслан Кухарук поручил ускорить ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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