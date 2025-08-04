Глава «Зенита» вышел из себя из-за оскорбительной кричалки фанатов

Медведев: штраф РФС за кричалку в адрес «Зенита» — «слишком мягкие меры»
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РФС хочет ввести штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»
РФС хочет ввести штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» Фото:

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев резко высказался о предложении Российского футбольного союза (РФС) ввести отдельный штраф за оскорбительную кричалку болельщиков. Он считает сумму, которую хочет установить РФС за оскорбление слишком маленькой.

«Отдельный штраф 10 тысяч рублей за кричалку „Зенит — позор российского футбола“? Это слишком мягкие меры», — заявил Медведев, также назвав кричалку бессмысленной и тупой. Его слова передает Sport24

Ранее стало известно, что РФС собирается ввести специальное наказание за использование фанатами оскорбительной кричалки в адрес петербургского клуба. Размер штрафа, по предварительной информации, может составить 10 тысяч рублей за каждый подобный инцидент.

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Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев резко высказался о предложении Российского футбольного союза (РФС) ввести отдельный штраф за оскорбительную кричалку болельщиков. Он считает сумму, которую хочет установить РФС за оскорбление слишком маленькой. «Отдельный штраф 10 тысяч рублей за кричалку „Зенит — позор российского футбола“? Это слишком мягкие меры», — заявил Медведев, также назвав кричалку бессмысленной и тупой. Его слова передает Sport24.  Ранее стало известно, что РФС собирается ввести специальное наказание за использование фанатами оскорбительной кричалки в адрес петербургского клуба. Размер штрафа, по предварительной информации, может составить 10 тысяч рублей за каждый подобный инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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