Стала известна дата прощания с погибшим кандидатом от «Новых людей» в челябинское ЗСО Биевым

Прощание с погибшим кандидатом в челябинское ЗСО Биевым состоится 5 августа
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Прощание с Биевым пройдет в Миассе
Прощание с Биевым пройдет в Миассе Фото:

Прощание с погибшим кандидатом от партии «Новые люди» в Законодательное собрание Челябинской области Владимиром Биевым состоится 5 августа в Миассе. Об этом сообщили товарищи по партии. 

«Прощание состоится 5 августа с 12:00 до 13:00. Город Миасс, машгородок (траурный зал)», — написал соратник Биева по партии Максим Гулин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Биев был кандидатом в заксобрание по округу №9. Молодой политик погиб в возрасте 22 лет. По данным URA.RU, смерть Биева не носит криминальный характер.

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Прощание с погибшим кандидатом от партии «Новые люди» в Законодательное собрание Челябинской области Владимиром Биевым состоится 5 августа в Миассе. Об этом сообщили товарищи по партии.  «Прощание состоится 5 августа с 12:00 до 13:00. Город Миасс, машгородок (траурный зал)», — написал соратник Биева по партии Максим Гулин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».  Биев был кандидатом в заксобрание по округу №9. Молодой политик погиб в возрасте 22 лет. По данным URA.RU, смерть Биева не носит криминальный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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