Стала известна дата прощания с погибшим кандидатом от «Новых людей» в челябинское ЗСО Биевым

Прощание с Биевым пройдет в Миассе
Прощание с погибшим кандидатом от партии «Новые люди» в Законодательное собрание Челябинской области Владимиром Биевым состоится 5 августа в Миассе. Об этом сообщили товарищи по партии.
«Прощание состоится 5 августа с 12:00 до 13:00. Город Миасс, машгородок (траурный зал)», — написал соратник Биева по партии Максим Гулин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Биев был кандидатом в заксобрание по округу №9. Молодой политик погиб в возрасте 22 лет. По данным URA.RU, смерть Биева не носит криминальный характер.
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