«Заставляли звонить знакомым»: екатеринбуржец попался на удочку инфоцыган и взял в кредит сто тысяч

Екатеринбуржец открыл кредит на 100 тысяч рублей, доверившись школьному знакомому из IT-компании RC Group. Молодому человеку обещали успех в бизнесе, если он купит самый дорогой тариф. Подробности обманной схемы URA.RU рассказал пострадавший Дмитрий.
«Позвал меня человек, помню его с детства — учились в одной школе и много раз пересекались на спортивных мероприятиях. В компании обещали золотые горы, на первой же встрече провели презентацию, на которой сказали, что если купить тариф за 100 тысяч и делать всё, как мы говорим, то ты заработаешь за месяц примерно 150 тысяч, но, скорее всего, больше», — поделился Дмитрий.
Поверив знакомому, он оформил кредитную карту известного банка и купил тот самый тариф. При этом компания, по словам парня, не заключила договор и не выдала чек о покупке.
Схема заработка состоит в том, что за каждого подключенного клиента компания обещала выдавать баллы. Чем больше людей, тем выше бонусы. «А чтобы ты мог окупиться, ты должен в течение 30 дней подключить четырех людей, тогда компания выплатит тебе премию размером в 70 тысяч рублей. Суммарный доход обещали 107600 рублей», — привел расчеты пострадавший.
«Всего лишь 7600 рублей в итоге зарабатываешь на инфоцыганстве, обманывая таких же, как ты, молодых людей. Ради этих несчастных семи тысяч должен будешь сначала пройти обучение, в рамках которого обязан прописать 101 цель, записать в список как минимум 500 своих знакомых и просмотреть как минимум 12 видеороликов, в которых нет полезной информации», — сказал молодой человек.
При этом сумма, заметил он, не всегда соответствовала обещанной, зачастую на счет в приложении приходило меньше. Парень множество раз спорил с наставниками о методах работы, но они уговаривали его поставить такой бизнес на первое место.
«Они заставляли звонить знакомым при них, чтобы потом подсказать, как лучше обмануть. Пытались держать меня в офисе до позднего вечера, чтобы я именно при них звонил, на что я не соглашался и уходил домой. На это они по-девичьи обижались, ведь чувствовали, что у них не получается зомбировать меня», — подытожил Дмитрий.
Ранее URA.RU рассказывало, что молодые люди, пострадавшие от действий RC Group, записали видеообращение к Бастрыкину. IT-компания убедила ребят оформить кредиты и передать им деньги, взамен пообещав «роскошную жизнь». На данный момент Следственный комитет Свердловской области проводит процессуальную проверку компании по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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