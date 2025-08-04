Еще 1200 челябинских пар наградили знаком «Семейное счастье»

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Выплаты семейные пары получат до 15 августа
Выплаты семейные пары получат до 15 августа Фото:

В Челябинской области еще порядка 1200 пар наградили знаком отличия «Семейное счастье». Всего в регионе отмечены более 17 500 супружеских пар, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений области. 

«Еще порядка 1200 пар наградили знаком отличия Челябинской области „Семейное счастье“. В общей сложности по всей области награждено уже свыше 17,5 тысяч супружеских пар», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Все положенные выплаты поступят супругам до 15 августа. 

Знаком «Семейное счастье» в Челябинской области награждаются пары, прожившие вместе 50, 60 и 70 лет. Особый знак был учрежден в Челябинской области в Год семьи.  «В Челябинской области много супругов, празднующих золотые, бриллиантовые и даже благодатные свадьбы! Их пример вдохновляет молодое поколение и напоминает всем нам, что настоящее семейное счастье — это ежедневный труд, наполненный любовью и взаимопониманием», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Власти Челябинской области ранее разъяснили, как получить знак «Семейное счастье». В конце декабря 2024 года в закон были внесены важные изменения, но пары, подавшие документы в прошлом году под нововведение не попадают, сообщили URA.RU в минсоц. 

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В Челябинской области еще порядка 1200 пар наградили знаком отличия «Семейное счастье». Всего в регионе отмечены более 17 500 супружеских пар, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений области.  «Еще порядка 1200 пар наградили знаком отличия Челябинской области „Семейное счастье“. В общей сложности по всей области награждено уже свыше 17,5 тысяч супружеских пар», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Все положенные выплаты поступят супругам до 15 августа.  Знаком «Семейное счастье» в Челябинской области награждаются пары, прожившие вместе 50, 60 и 70 лет. Особый знак был учрежден в Челябинской области в Год семьи.  «В Челябинской области много супругов, празднующих золотые, бриллиантовые и даже благодатные свадьбы! Их пример вдохновляет молодое поколение и напоминает всем нам, что настоящее семейное счастье — это ежедневный труд, наполненный любовью и взаимопониманием», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева. Власти Челябинской области ранее разъяснили, как получить знак «Семейное счастье». В конце декабря 2024 года в закон были внесены важные изменения, но пары, подавшие документы в прошлом году под нововведение не попадают, сообщили URA.RU в минсоц. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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