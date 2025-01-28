Власти разъяснили, как получить знак отличия «Семейное счастье» в Челябинской области в 2025 году

В Челябинской области 16 тысяч пар претендуют на знак «Семейное счастье»

28 января 2025 в 16:38 Размер текста - 17 +

Пары, подавшие заявление в 2024 году, смогут получить положенные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области около 16 тысяч супружеских пар претендуют на получение регионального знака отличия «Семейное счастье». В конце декабря 2024 года в закон были внесены важные изменения, но пары, подавшие документы в прошлом (2024) году под эти изменения не попадают, сообщили URA.RU 28 января в министерстве социальных отношений региона. Какие изменения внесены в закон и как получить знак отличия «Семейное счастье» в Челябинской области в 2025 году — на URA.RU. Что такое знак отличия «Семейное счастье» Знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в Челябинской области в 2024 году в Год семьи для повышения авторитета семьи и семейных уз. Награда стала одной из форм поощрения супружеских пар, проживших вместе более 50 лет. Закон о знаке отличия «Семейное счастье» вступил в силу с октября 2024 года. За четыре месяца в органы соцзащиты обратились более 16 тысяч заявителей — это практически все супружеские пары в Челябинской области, прожившие вместе более 50 лет. Какие изменения внесены в законе о знаке «Семейное счастье» В декабре 2024 года в закон о знаке «Семейное счастье» в Челябинской области были внесены следующие изменения: на дату возбуждения ходатайства о награждении супруги должны иметь гражданство РФ не менее 15 лет;

не менее 15 лет проживать на территории Челябинской области;

награда будет вручаться супругам, если оба (один из них) проработали на территории Челябинской области не менее 15 лет;

семейные пары в юбилейный год совместной жизни (50, 60 и 70 лет) могут обратиться за получением награды в течение 12 месяцев со дня юбилея. Как изменения в закон «Семейное счастье» коснутся тех, кто уже подал документы Все изменения, перечисленные в пункте выше, касаются только супругов, подавших документы в 2025 году. «Ходатайства по обращениям, полученным в 2024 году, будут рассматриваться на основании прежней редакции закона, никаких дополнительных документов предоставлять не требуется», — рассказали URA.RU в министерстве социальных отношений Челябинской области. Парам, которые не успели до конца собрать документы в 2024 году, но уже начали это делать, можно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Вопрос об их награждении будет решаться дополнительно в индивидуальном порядке и будет зависеть от возможностей бюджета. Пожилым людям не потребуется дополнительно собирать документы в очередной юбилейный год совместной жизни Фото: Денис Моргунов © URA.RU Потребуется ли в новый юбилейный год собирать документы на «Семейное счастье» Нет. Супруги, которые, к примеру, получили награду в 50-летний юбилей в размере 50 тысяч рублей, не будут снова собирать документы в 60-летний или 70-летний юбилей совместной жизни на получение знака отличия. Выплаты в размере 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно им назначать органы соцзащиты без дополнительных заявлений. Депутаты Законодательного собрания челябинской области в сентябре 2024 года внесли поправки в закон о знаке «Семейное счастье», согласно которым долго прожившие в браке супруги получат крупные денежные премии. На знак отличия «Семейное счастье» могут претендовать пары, прожившие в браке 50, 60 или 70 лет. Единовременная выплата за получение знака отличия составляет 50 тысяч, 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Законопроект разработан по инициативе регионального совета ветеранов и поддержан губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области около 16 тысяч супружеских пар претендуют на получение регионального знака отличия «Семейное счастье». В конце декабря 2024 года в закон были внесены важные изменения, но пары, подавшие документы в прошлом (2024) году под эти изменения не попадают, сообщили URA.RU 28 января в министерстве социальных отношений региона. Какие изменения внесены в закон и как получить знак отличия «Семейное счастье» в Челябинской области в 2025 году — на URA.RU. Знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в Челябинской области в 2024 году в Год семьи для повышения авторитета семьи и семейных уз. Награда стала одной из форм поощрения супружеских пар, проживших вместе более 50 лет. Закон о знаке отличия «Семейное счастье» вступил в силу с октября 2024 года. За четыре месяца в органы соцзащиты обратились более 16 тысяч заявителей — это практически все супружеские пары в Челябинской области, прожившие вместе более 50 лет. В декабре 2024 года в закон о знаке «Семейное счастье» в Челябинской области были внесены следующие изменения: Все изменения, перечисленные в пункте выше, касаются только супругов, подавших документы в 2025 году. «Ходатайства по обращениям, полученным в 2024 году, будут рассматриваться на основании прежней редакции закона, никаких дополнительных документов предоставлять не требуется», — рассказали URA.RU в министерстве социальных отношений Челябинской области. Парам, которые не успели до конца собрать документы в 2024 году, но уже начали это делать, можно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Вопрос об их награждении будет решаться дополнительно в индивидуальном порядке и будет зависеть от возможностей бюджета. Нет. Супруги, которые, к примеру, получили награду в 50-летний юбилей в размере 50 тысяч рублей, не будут снова собирать документы в 60-летний или 70-летний юбилей совместной жизни на получение знака отличия. Выплаты в размере 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно им назначать органы соцзащиты без дополнительных заявлений. Депутаты Законодательного собрания челябинской области в сентябре 2024 года внесли поправки в закон о знаке «Семейное счастье», согласно которым долго прожившие в браке супруги получат крупные денежные премии. На знак отличия «Семейное счастье» могут претендовать пары, прожившие в браке 50, 60 или 70 лет. Единовременная выплата за получение знака отличия составляет 50 тысяч, 100 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Законопроект разработан по инициативе регионального совета ветеранов и поддержан губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.