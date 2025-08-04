РКН объяснил, почему удален знаменитый трек альтер-эго Басты, Guf и Ак-47

Трек «Тем, кто с нами» удален из интернет-сервисов по требованию РКН
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Роскомнадзор ограничил доступ к треку Гуфа, Ноггано и АК-47
Роскомнадзор ограничил доступ к треку Гуфа, Ноггано и АК-47 Фото:

Роскомнадзор объяснил удаление трека Гуфа, Ноггано (альтер-эго Басты) и АК-47 «Тем, кто с нами» из музыкальных сервисов. По данным ведомства, в песте присутствует информация о способах изготовления наркотиков.

«Трек Гуфа, Ноганно и Ак-47 „Тем, кто с нами“ попал в реестр запрещенной информации из-за упоминания способов изготовления наркотиков», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор. Ранее сообщалось, что композиция «Тем, кто с нами» стала недоступна для прослушивания на популярных платформах «Яндекс.Музыка», Apple Music и Spotify.

При попытке воспроизвести трек на «Яндекс.Музыке» появляется уведомление: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора». Музыкальный клип также был удален с YouTube-канала лейбла Gazgolder. В ВКонтакте на момент публикации трек еще доступен.

Трек «Тем, кто с нами» был записан в 2010 году и вошел в альбом группы АК-47 «МегаPolice». Песня на протяжении многих лет оставалась одной из самых известных работ в репертуаре Гуфа, Ноггано и группы АК-47.

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Роскомнадзор объяснил удаление трека Гуфа, Ноггано (альтер-эго Басты) и АК-47 «Тем, кто с нами» из музыкальных сервисов. По данным ведомства, в песте присутствует информация о способах изготовления наркотиков. «Трек Гуфа, Ноганно и Ак-47 „Тем, кто с нами“ попал в реестр запрещенной информации из-за упоминания способов изготовления наркотиков», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор. Ранее сообщалось, что композиция «Тем, кто с нами» стала недоступна для прослушивания на популярных платформах «Яндекс.Музыка», Apple Music и Spotify. При попытке воспроизвести трек на «Яндекс.Музыке» появляется уведомление: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора». Музыкальный клип также был удален с YouTube-канала лейбла Gazgolder. В ВКонтакте на момент публикации трек еще доступен. Трек «Тем, кто с нами» был записан в 2010 году и вошел в альбом группы АК-47 «МегаPolice». Песня на протяжении многих лет оставалась одной из самых известных работ в репертуаре Гуфа, Ноггано и группы АК-47.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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