РКН объяснил, почему удален знаменитый трек альтер-эго Басты, Guf и Ак-47

Роскомнадзор объяснил удаление трека Гуфа, Ноггано (альтер-эго Басты) и АК-47 «Тем, кто с нами» из музыкальных сервисов. По данным ведомства, в песте присутствует информация о способах изготовления наркотиков.
«Трек Гуфа, Ноганно и Ак-47 „Тем, кто с нами“ попал в реестр запрещенной информации из-за упоминания способов изготовления наркотиков», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор. Ранее сообщалось, что композиция «Тем, кто с нами» стала недоступна для прослушивания на популярных платформах «Яндекс.Музыка», Apple Music и Spotify.
При попытке воспроизвести трек на «Яндекс.Музыке» появляется уведомление: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора». Музыкальный клип также был удален с YouTube-канала лейбла Gazgolder. В ВКонтакте на момент публикации трек еще доступен.
Трек «Тем, кто с нами» был записан в 2010 году и вошел в альбом группы АК-47 «МегаPolice». Песня на протяжении многих лет оставалась одной из самых известных работ в репертуаре Гуфа, Ноггано и группы АК-47.
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