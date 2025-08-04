Россия больше не считает себя связанной в развертывании ракет средней и малой дальности

Россия официально объявила о прекращении одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ на своем официальном сайте, отметив, что страна более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями из-за действий США и их союзников.
«МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — сообщили представители ведомства. Там отметили, что принятию подобного решения посодействовали фактическое размещение наземных РСМД американского производства в Европе и АТР. Информацию об этом представители МИД разместили на своем сайте.
В МИД напомнили, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году Россия добровольно взяла на себя односторонние обязательства не размещать такие вооружения. При этом российская сторона обращалась к странам НАТО с предложением объявить встречный мораторий, а союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе призывала поддержать усилия по недопущению новой гонки вооружений.
В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие решения по возможным ответным мерам будут приниматься руководством страны на основе анализа масштабов размещения западных ракет средней и меньшей дальности. А также после оценки ситуации в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.