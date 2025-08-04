Россия больше не считает себя связанной в развертывании ракет средней и малой дальности

МИД РФ: Россия прекращает односторонний мораторий на размещение РСМД
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Россия прекратила придерживаться одностороннего моратория на развертывания РСМД, сообщили в МИД РФ
Россия прекратила придерживаться одностороннего моратория на развертывания РСМД, сообщили в МИД РФ Фото:

Россия официально объявила о прекращении одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ на своем официальном сайте, отметив, что страна более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями из-за действий США и их союзников.

«МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — сообщили представители ведомства. Там отметили, что принятию подобного решения посодействовали фактическое размещение наземных РСМД американского производства в Европе и АТР. Информацию об этом представители МИД разместили на своем сайте.

В МИД напомнили, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году Россия добровольно взяла на себя односторонние обязательства не размещать такие вооружения. При этом российская сторона обращалась к странам НАТО с предложением объявить встречный мораторий, а союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе призывала поддержать усилия по недопущению новой гонки вооружений.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие решения по возможным ответным мерам будут приниматься руководством страны на основе анализа масштабов размещения западных ракет средней и меньшей дальности. А также после оценки ситуации в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.

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Россия официально объявила о прекращении одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ на своем официальном сайте, отметив, что страна более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями из-за действий США и их союзников. «МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — сообщили представители ведомства. Там отметили, что принятию подобного решения посодействовали фактическое размещение наземных РСМД американского производства в Европе и АТР. Информацию об этом представители МИД разместили на своем сайте. В МИД напомнили, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году Россия добровольно взяла на себя односторонние обязательства не размещать такие вооружения. При этом российская сторона обращалась к странам НАТО с предложением объявить встречный мораторий, а союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе призывала поддержать усилия по недопущению новой гонки вооружений. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие решения по возможным ответным мерам будут приниматься руководством страны на основе анализа масштабов размещения западных ракет средней и меньшей дальности. А также после оценки ситуации в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.
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