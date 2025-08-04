Приложение для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 млн россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более миллиона россиян установили приложение для борьбы с БПЛА
Более миллиона россиян установили приложение для борьбы с БПЛА Фото:

Более 1,5 миллиона россиян воспользовались мобильным приложением «Радар.НФ», созданным Народным фронтом для оперативного реагирования на появление беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение „Радар.НФ“, разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы», — рассказали в пресс-службе Народного фронта на сайте. Там добавили, что наиболее популярно приложение среди жителей Москвы и Московской области — на этот регион приходится свыше 446 тысяч установок. Также высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 106 тысяч скачиваний) и Краснодарском крае (свыше 70 тысяч установок)

Ранее в ряде регионов России, включая Краснодарский край и Москву, фиксировались перебои в работе мобильной связи и интернета из-за угрозы атак беспилотников. Власти вводили временные ограничения на работу мобильного интернета для защиты гражданской инфраструктуры, а жители активно сообщали о неполадках операторам связи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 1,5 миллиона россиян воспользовались мобильным приложением «Радар.НФ», созданным Народным фронтом для оперативного реагирования на появление беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба движения. «Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение „Радар.НФ“, разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы», — рассказали в пресс-службе Народного фронта на сайте. Там добавили, что наиболее популярно приложение среди жителей Москвы и Московской области — на этот регион приходится свыше 446 тысяч установок. Также высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 106 тысяч скачиваний) и Краснодарском крае (свыше 70 тысяч установок) Ранее в ряде регионов России, включая Краснодарский край и Москву, фиксировались перебои в работе мобильной связи и интернета из-за угрозы атак беспилотников. Власти вводили временные ограничения на работу мобильного интернета для защиты гражданской инфраструктуры, а жители активно сообщали о неполадках операторам связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...