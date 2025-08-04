Приложение для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 млн россиян

Более 1,5 миллиона россиян воспользовались мобильным приложением «Радар.НФ», созданным Народным фронтом для оперативного реагирования на появление беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба движения.
«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение „Радар.НФ“, разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы», — рассказали в пресс-службе Народного фронта на сайте. Там добавили, что наиболее популярно приложение среди жителей Москвы и Московской области — на этот регион приходится свыше 446 тысяч установок. Также высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 106 тысяч скачиваний) и Краснодарском крае (свыше 70 тысяч установок)
Ранее в ряде регионов России, включая Краснодарский край и Москву, фиксировались перебои в работе мобильной связи и интернета из-за угрозы атак беспилотников. Власти вводили временные ограничения на работу мобильного интернета для защиты гражданской инфраструктуры, а жители активно сообщали о неполадках операторам связи.
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