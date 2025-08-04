В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП на Серовском тракте

В смертельной аварии на 273-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, которая произошла вечером 4 августа, выявлен новый пострадавший. Ей оказалась 50-летняя пассажирка Kia Rio, водитель который выехал на «встречку» и столкнулся с фурой. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля — мужчина 1975 года рождения, житель города Екатеринбург — погиб на месте до прибытия скорой помощи. Пострадавшая пассажирка 1975 года рождения этого же автомобиля с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в город Серов», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГИБДД также выяснили, что грузовиком марки Dongfeng управлял 49-летний житель Красноярского края, обладающий водительским стажем в 25 лет. Ранее мужчина трижды привлекался к административной ответственности. Согласно результатам проверки, на момент происшествия он был трезв.
В каком состоянии в момент аварии находился погибший водитель Kia станет известно после химико-токсикологического исследования. Также установлено, что все участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности.
Смертельная авария на Серовском тракте произошла вечером 4 августа. По неустановленной причине легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой, после чего вылетела в кювет. Водитель иномарки погиб на месте.
Обновлено в 23:51. Пострадавшая пассажирка Kia Rio скончалась в больнице Серова. Об этом сообщили в ГИБДД региона.
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