Пермячка поцеловала Якубовича

Инспектор Ростехнадзора из Березников сыграла в «Поле Чудес»
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Пермячка сыграла в «Поле чудес»
Пермячка сыграла в «Поле чудес» Фото:

Инспектор Ростехнадзора из Березников (Пермский край) Виктория Латарцева приняла участие в съемках телепередачи «Поле чудес» (16+), где поцеловала ведущего Леонида Якубовича. Специальный выпуск 80-летию Якубовича размещен на сайте Первого канала. 

«Леонид Аркадьевич, вы мой кумир с детства», — сказала Виктория Латарцева во время эфира. После этого она попросила разрешения поцеловать Якубовича, на что тот согласился.

В ходе игры Виктории Латарцевой предстояло отгадать, как в начале XX века в Ярославской губернии называли танцора, начинавшего плясать под песню. Она сумела открыть две буквы в слове и получила возможность побороться за автомобиль, выбрав один из ключей.

С первой попытки ей не удалось открыть замок. Во второй раз она выбрала правильный ключ, поэтому авто инспектор не получила, но попросила передать привет ее маме.

В качестве подарков Виктория вручила Якубовичу сувениры из Прикамья: набор посикунчиков, книгу «Пермская кухня», разговорник на коми-пермяцком языке, карту достопримечательностей Перми и сувенирный «Паспорт пермяка» с временной пропиской.

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Инспектор Ростехнадзора из Березников (Пермский край) Виктория Латарцева приняла участие в съемках телепередачи «Поле чудес» (16+), где поцеловала ведущего Леонида Якубовича. Специальный выпуск 80-летию Якубовича размещен на сайте Первого канала.  «Леонид Аркадьевич, вы мой кумир с детства», — сказала Виктория Латарцева во время эфира. После этого она попросила разрешения поцеловать Якубовича, на что тот согласился. В ходе игры Виктории Латарцевой предстояло отгадать, как в начале XX века в Ярославской губернии называли танцора, начинавшего плясать под песню. Она сумела открыть две буквы в слове и получила возможность побороться за автомобиль, выбрав один из ключей. С первой попытки ей не удалось открыть замок. Во второй раз она выбрала правильный ключ, поэтому авто инспектор не получила, но попросила передать привет ее маме. В качестве подарков Виктория вручила Якубовичу сувениры из Прикамья: набор посикунчиков, книгу «Пермская кухня», разговорник на коми-пермяцком языке, карту достопримечательностей Перми и сувенирный «Паспорт пермяка» с временной пропиской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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