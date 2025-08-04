Пермячка поцеловала Якубовича

Инспектор Ростехнадзора из Березников (Пермский край) Виктория Латарцева приняла участие в съемках телепередачи «Поле чудес» (16+), где поцеловала ведущего Леонида Якубовича. Специальный выпуск 80-летию Якубовича размещен на сайте Первого канала.
«Леонид Аркадьевич, вы мой кумир с детства», — сказала Виктория Латарцева во время эфира. После этого она попросила разрешения поцеловать Якубовича, на что тот согласился.
В ходе игры Виктории Латарцевой предстояло отгадать, как в начале XX века в Ярославской губернии называли танцора, начинавшего плясать под песню. Она сумела открыть две буквы в слове и получила возможность побороться за автомобиль, выбрав один из ключей.
С первой попытки ей не удалось открыть замок. Во второй раз она выбрала правильный ключ, поэтому авто инспектор не получила, но попросила передать привет ее маме.
В качестве подарков Виктория вручила Якубовичу сувениры из Прикамья: набор посикунчиков, книгу «Пермская кухня», разговорник на коми-пермяцком языке, карту достопримечательностей Перми и сувенирный «Паспорт пермяка» с временной пропиской.
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